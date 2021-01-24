Политика

15:33 24.01.2021

Стерджен будет добиваться на майских выборах в Шотландии поддержки нового референдума о ее независимости

2 мин читать
Стерджен будет добиваться на майских выборах в Шотландии поддержки нового референдума о ее независимости

Первый министр Шотландии Никола Стерджен заявила, что воспользуется выборами в шотландский парламент в мае 2021 года с целью заручиться поддержкой избирателей по поводу планов организовать новый референдум о независимости региона.

"Я хочу законный референдум, вот почему я собираюсь добиваться полномочий на то в мае от народа Шотландии, и, если они дадут мне такое право, вот чем я буду заниматься", - приводят ее слова западные СМИ.

Она отметила, что опросы общественного мнения показывают: большинство населения Шотландии хочет независимости от Соединенного Королевства. Она добавила, что возглавляемая ею Шотландская национальная партия (SNP) в воскресенье планирует обсудить на политическом форуме "план действий по референдуму".

Между тем, по данным издания The Sunday Times, 49% опрошенных жителей региона выступает за его отделение от Великобритании, а 44% против. При этом 42% шотландцев полагают, что регион лучше бы справлялся с пандемией коронавируса COVID-19, если был бы независим, а противоположной точки зрения придерживается 23% респондентов. Также 53% опрошенных высказались за возвращение в состав ЕС, против - 31%.

Кроме того, опрос показал возможную крупную победу SNP на выборах мая 2021 года.

SNP Николы Стерджен настаивает на проведении повторного референдума о независимости региона, ссылаясь на то, что большинство шотландцев проголосовали против выхода Великобритании из ЕС в 2016 году. По словам Стерджен, после получения независимости Шотландия немедленно подаст заявку на повторное вступление в ЕС и будет принята туда в кратчайшие сроки.

Однако британский премьер-министр Борис Джонсон заявлял, что шотландцы еще не готовы к проведению нового референдума о независимости от Великобритании.

Референдум по вопросу о независимости Шотландии прошёл 18 сентября 2014 года. Тогда 55% шотландцев проголосовали за то, чтобы Шотландия осталась в составе Великобритании.

Теги: #референдум #шотландия
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

17:26 22.01.2021
Рада 26 января может принять законопроект о народовластии через Всеукраинский референдум

Рада 26 января может принять законопроект о народовластии через Всеукраинский референдум

15:03 19.01.2021
Рада может принять закон о референдуме 26-27 января – Корниенко

Рада может принять закон о референдуме 26-27 января – Корниенко

17:04 10.01.2021
81,3% граждан проголосовали за президентскую форму правления на референдуме в Киргизии

81,3% граждан проголосовали за президентскую форму правления на референдуме в Киргизии

16:34 03.01.2021
Джонсон исключает возможность нового референдума о независимости Шотландии в 2021 году

Джонсон исключает возможность нового референдума о независимости Шотландии в 2021 году

09:51 25.12.2020
Арахамия прогнозирует, что Рада в феврале примет закон о референдуме

Арахамия прогнозирует, что Рада в феврале примет закон о референдуме

18:03 24.12.2020
Brexit не отвечает чаяниям шотландцев, Шотландия должна получить независимость - Стерджен

Brexit не отвечает чаяниям шотландцев, Шотландия должна получить независимость - Стерджен

09:33 01.12.2020
Зеленский по случаю годовщины референдума о независимости Украины призвал соотечественников объединить усилия во благо страны

Зеленский по случаю годовщины референдума о независимости Украины призвал соотечественников объединить усилия во благо страны

14:45 30.11.2020
Корниенко не исключает, что поправки к законопроекту о референдуме могут затянуть процесс рассмотрения

Корниенко не исключает, что поправки к законопроекту о референдуме могут затянуть процесс рассмотрения

20:06 14.11.2020
На следующей неделе Рада рассмотрит законопроект о народовластии через всеукраинский референдум - Стефанчук

На следующей неделе Рада рассмотрит законопроект о народовластии через всеукраинский референдум - Стефанчук

15:42 29.10.2020
В профильный комитет Рады поступил срочный вывод Венецианской комиссии и БДИПЧ по законопроекту о всеукраинском референдуме

В профильный комитет Рады поступил срочный вывод Венецианской комиссии и БДИПЧ по законопроекту о всеукраинском референдуме

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

В МИД напомнили ВВС: Симферополь и Севастополь никогда не были российскими городами

МИД: заявление РФ о якобы намерении Украины "отойти от выполнения Минских договоренностей" - очередная попытка оправдать агрессивную политику Кремля

Законопроект о госполитике переходного периода предусматривает выборы только после демилитаризации и разоружения деоккупированных территорий - Резников

Законопроект о госполитике переходного периода является рамочным - Резников

Ряд мировых лидеров отреагировал на вступление Байдена в должность президента США

ПОСЛЕДНЕЕ

В МИД напомнили ВВС: Симферополь и Севастополь никогда не были российскими городами

Явка на повторных выборах мэра Конотопа на 13:00 превысила 14% - движение "Чесно"

МИД: заявление РФ о якобы намерении Украины "отойти от выполнения Минских договоренностей" - очередная попытка оправдать агрессивную политику Кремля

Законопроект о госполитике переходного периода предусматривает выборы только после демилитаризации и разоружения деоккупированных территорий - Резников

Тихановская призвала ООН созвать заседание Совбеза, включив Беларусь в повестку дня

Резников: мы отказались от понятия "коллаборант" в законопроекте о госполитике переходного периода

Законопроект о госполитике переходного периода является рамочным - Резников

Давление на Кремль не должно прекращаться, пока не будут освобождены украинские земли - Порошенко

Рада в 2021 году будет работать над вопросами реинтеграции оккупированных территорий - Стефанчук

Будущее Европы напрямую зависит от будущего Украины – Смешко

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА