Стерджен будет добиваться на майских выборах в Шотландии поддержки нового референдума о ее независимости

Первый министр Шотландии Никола Стерджен заявила, что воспользуется выборами в шотландский парламент в мае 2021 года с целью заручиться поддержкой избирателей по поводу планов организовать новый референдум о независимости региона.

"Я хочу законный референдум, вот почему я собираюсь добиваться полномочий на то в мае от народа Шотландии, и, если они дадут мне такое право, вот чем я буду заниматься", - приводят ее слова западные СМИ.

Она отметила, что опросы общественного мнения показывают: большинство населения Шотландии хочет независимости от Соединенного Королевства. Она добавила, что возглавляемая ею Шотландская национальная партия (SNP) в воскресенье планирует обсудить на политическом форуме "план действий по референдуму".

Между тем, по данным издания The Sunday Times, 49% опрошенных жителей региона выступает за его отделение от Великобритании, а 44% против. При этом 42% шотландцев полагают, что регион лучше бы справлялся с пандемией коронавируса COVID-19, если был бы независим, а противоположной точки зрения придерживается 23% респондентов. Также 53% опрошенных высказались за возвращение в состав ЕС, против - 31%.

Кроме того, опрос показал возможную крупную победу SNP на выборах мая 2021 года.

SNP Николы Стерджен настаивает на проведении повторного референдума о независимости региона, ссылаясь на то, что большинство шотландцев проголосовали против выхода Великобритании из ЕС в 2016 году. По словам Стерджен, после получения независимости Шотландия немедленно подаст заявку на повторное вступление в ЕС и будет принята туда в кратчайшие сроки.

Однако британский премьер-министр Борис Джонсон заявлял, что шотландцы еще не готовы к проведению нового референдума о независимости от Великобритании.

Референдум по вопросу о независимости Шотландии прошёл 18 сентября 2014 года. Тогда 55% шотландцев проголосовали за то, чтобы Шотландия осталась в составе Великобритании.