Политика

13:40 24.01.2021

Явка на повторных выборах мэра Конотопа на 13:00 превысила 14% - движение "Чесно"

1 мин читать
Явка на повторных выборах мэра Конотопа на 13:00 превысила 14% - движение "Чесно"

Явка на повторных выборах городского головы Конотопа (Сумская обл.) по состоянию на 13:00 составила 14,3%, сообщило движение "Чесно", представители которого наблюдают за этими выборами.

В настоящее время зафиксировано 7 нарушений, составлены протоколы.

На одном из участков пьяный избиратель порвал бюллетень.

На пост мэра Конотопа претендуют семь кандидатов.

Повторные выборы в этом городе были назначены в связи с тем, что избранный мэром самовыдвиженец Александр Луговый умер в результате осложнений от COVID-19.

Теги: #конотоп #выборы
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

09:53 18.01.2021
Представитель"Евросолидарности" побеждает на выборах в Борисполе - теризбирком

Представитель"Евросолидарности" побеждает на выборах в Борисполе - теризбирком

00:34 18.01.2021
В "Европейской солидарности" заявляют о победе их кандидата на выборах мэра Борисполя

В "Европейской солидарности" заявляют о победе их кандидата на выборах мэра Борисполя

22:10 17.01.2021
Явка во втором туре выборов мэра Борисполя к 20:00 составила 30,15%, Броваров 43,02% и Новгород-Северском 41,48 - ЦИК

Явка во втором туре выборов мэра Борисполя к 20:00 составила 30,15%, Броваров 43,02% и Новгород-Северском 41,48 - ЦИК

21:29 17.01.2021
Явка во втором туре выборов мэра Борисполя к 20:00 составила 30,15%, Броваров 43,02% - "ЧЕСТНО"

Явка во втором туре выборов мэра Борисполя к 20:00 составила 30,15%, Броваров 43,02% - "ЧЕСТНО"

20:18 17.01.2021
В день выборов в полицию Киевщины поступило 69 сообщений о нарушениях, составлено 24 админпротокола

В день выборов в полицию Киевщины поступило 69 сообщений о нарушениях, составлено 24 админпротокола

17:37 17.01.2021
Полиция задержала нескольких киевлян, прибывших в Бровары для участия в избирательной "карусели"

Полиция задержала нескольких киевлян, прибывших в Бровары для участия в избирательной "карусели"

15:25 17.01.2021
В Новгород-Северском на 13.00 проголосовала четверть избирателей - ЦИК

В Новгород-Северском на 13.00 проголосовала четверть избирателей - ЦИК

14:18 17.01.2021
В день выборов в полицию Киевщины поступило 24 сообщения о нарушениях, составлено 8 админпротоколов

В день выборов в полицию Киевщины поступило 24 сообщения о нарушениях, составлено 8 админпротоколов

11:07 17.01.2021
Голосование на выборах мэра Борисполя проходит в штатном режиме - ЦИК

Голосование на выборах мэра Борисполя проходит в штатном режиме - ЦИК

00:00 17.01.2021
В Броварах, Борисполе и Новгород-Северском 17 января пройдут повторные выборы мэров

В Броварах, Борисполе и Новгород-Северском 17 января пройдут повторные выборы мэров

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

МИД: заявление РФ о якобы намерении Украины "отойти от выполнения Минских договоренностей" - очередная попытка оправдать агрессивную политику Кремля

Законопроект о госполитике переходного периода предусматривает выборы только после демилитаризации и разоружения деоккупированных территорий - Резников

Законопроект о госполитике переходного периода является рамочным - Резников

Ряд мировых лидеров отреагировал на вступление Байдена в должность президента США

Зеленский ожидает встречи с Байденом в Киеве и уверен, что отношения между Украиной и США улучшатся

ПОСЛЕДНЕЕ

МИД: заявление РФ о якобы намерении Украины "отойти от выполнения Минских договоренностей" - очередная попытка оправдать агрессивную политику Кремля

Законопроект о госполитике переходного периода предусматривает выборы только после демилитаризации и разоружения деоккупированных территорий - Резников

Рада 26 января может принять законопроект о народовластии через Всеукраинский референдум

Тихановская призвала ООН созвать заседание Совбеза, включив Беларусь в повестку дня

Резников: мы отказались от понятия "коллаборант" в законопроекте о госполитике переходного периода

Законопроект о госполитике переходного периода является рамочным - Резников

Давление на Кремль не должно прекращаться, пока не будут освобождены украинские земли - Порошенко

Рада в 2021 году будет работать над вопросами реинтеграции оккупированных территорий - Стефанчук

Будущее Европы напрямую зависит от будущего Украины – Смешко

Представитель РФ впервые появился на заседании ТКГ - Казанский

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА