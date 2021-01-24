Явка на повторных выборах мэра Конотопа на 13:00 превысила 14% - движение "Чесно"

Явка на повторных выборах городского головы Конотопа (Сумская обл.) по состоянию на 13:00 составила 14,3%, сообщило движение "Чесно", представители которого наблюдают за этими выборами.

В настоящее время зафиксировано 7 нарушений, составлены протоколы.

На одном из участков пьяный избиратель порвал бюллетень.

На пост мэра Конотопа претендуют семь кандидатов.

Повторные выборы в этом городе были назначены в связи с тем, что избранный мэром самовыдвиженец Александр Луговый умер в результате осложнений от COVID-19.