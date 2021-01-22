Политика

19:54 22.01.2021

МИД: заявление РФ о якобы намерении Украины "отойти от выполнения Минских договоренностей" - очередная попытка оправдать агрессивную политику Кремля

2 мин читать
МИД: заявление РФ о якобы намерении Украины "отойти от выполнения Минских договоренностей" - очередная попытка оправдать агрессивную политику Кремля

Министерство иностранных дел Украины воспринимает заявление РФ о якобы намерении украинской стороны "отойти от выполнения Минских договоренностей" очередной неудачной попыткой оправдать дальнейшую агрессивную политику Кремля в отношении Украины, заявил спикер МИД Украины Олег Николенко.

"В отличие от Российской Федерации, Украина последовательно работает над выполнением Минских договоренностей, а не над их разрушением, прилагает усилия для мирного урегулирования российско-украинского вооруженного конфликта в Донецкой и Луганской областях. С нашей стороны сделаны все возможные шаги для выполнения решений прошлого саммита лидеров "Нормандского формата" в Париже как на безопасностном, так и на гуманитарном и политическом треках", - сказал Николенко агентству "Интерфакс-Украина" в пятницу.

Он отметил, что в то же время украинские предложения и инициативы, в том числе и на уровне Трехсторонней контактной группы, блокируются. Совершенно очевидно, что политико-дипломатическое урегулирование нынче не в планах Кремля, подчеркнул спикер.

"Украина не видит никаких признаков того, что Россия приняла решение окончательно прекратить конфликт и вывести свои вооруженные силы, наемников и другие незаконные вооруженные формирования с оккупированных районов Донецкой и Луганской областей. Зато, Россия продолжает политику затягивания мирного процесса под разными предлогами, разжигая насилие на Донбассе, направляя военные конвои и персонал через неконтролируемый участок государственной границы", - указал Николенко.

Спикер МИД добавил, что Украина и в дальнейшем будет прилагать максимальные усилия для мирного урегулирования конфликта и выполнения договоренностей, достигнутых в рамках "Нормандского формата" и ТКГ.

"Требуем от российской стороны прекратить агрессию против Украины, забрать войска и наемников с территории Украины и полностью выполнить Минские договоренности. Украина и в дальнейшем будет прилагать максимальные усилия для мирного урегулирования конфликта и выполнения договоренностей, достигнутых в рамках "Нормандского формата" и ТКГ", - сказал он.

Ранее в МИД РФ заявили, что подключение США к "Нормандскому формату нужно Киеву, чтобы отойти от выполнения Минских договоренностей.

"Подключение США (а нередко в этом контексте упоминается еще и Великобритания), по замыслу Киева, позволило бы усилить давление на Россию, которую пытаются выставить "агрессором и оккупантом", в интересах урегулирования конфликта по киевским лекалам, то есть в отход от положений минского Комплекса мер, который закреплен резолюцией 2202 СБ ООН", - отметили в российском министерстве.

Теги: #россия #минские_соглашения #мид
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

19:18 22.01.2021
Винзавод "Коктебель" может выкупить у Крыма на торгах арендуемое имущество

Винзавод "Коктебель" может выкупить у Крыма на торгах арендуемое имущество

07:21 22.01.2021
Байден поручил разведке собрать данные об агрессивных действиях РФ

Байден поручил разведке собрать данные об агрессивных действиях РФ

02:41 22.01.2021
Пресс-секретаря Навального оставляют на ночь в полиции до суда

Пресс-секретаря Навального оставляют на ночь в полиции до суда

20:39 21.01.2021
Пресс-секретарь Навального задержана в Москве

Пресс-секретарь Навального задержана в Москве

20:30 21.01.2021
Кандидат на пост главы Минфина США обещает строго имплементировать санкции против России

Кандидат на пост главы Минфина США обещает строго имплементировать санкции против России

14:58 21.01.2021
Кулеба попросил главу МИД Китая содействовать скорейшему предоставлению разрешения на экспорт китайской вакцины от COVID-19

Кулеба попросил главу МИД Китая содействовать скорейшему предоставлению разрешения на экспорт китайской вакцины от COVID-19

20:08 20.01.2021
РФ и Медведчук пытаются использовать пленных в своих политических интересах, и Киев даст этому соответствующую оценку – украинская делегация в ТКГ

РФ и Медведчук пытаются использовать пленных в своих политических интересах, и Киев даст этому соответствующую оценку – украинская делегация в ТКГ

18:17 20.01.2021
Решение РФ передать Медведчуку удерживаемых в ОРДЛО украинцев является ударом по Нормандскому формату и ТКГ – МИД Украины

Решение РФ передать Медведчуку удерживаемых в ОРДЛО украинцев является ударом по Нормандскому формату и ТКГ – МИД Украины

11:55 20.01.2021
Спасенные украинские моряки с сухогруза Arvin прибыли в Одессу – МИД

Спасенные украинские моряки с сухогруза Arvin прибыли в Одессу – МИД

07:21 20.01.2021
Действия ВМФ России направлены на дестабилизацию ситуации в Украине и  Грузии, считает кандидат в шефы Пентагона

Действия ВМФ России направлены на дестабилизацию ситуации в Украине и  Грузии, считает кандидат в шефы Пентагона

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Законопроект о госполитике переходного периода предусматривает выборы только после демилитаризации и разоружения деоккупированных территорий - Резников

Законопроект о госполитике переходного периода является рамочным - Резников

Ряд мировых лидеров отреагировал на вступление Байдена в должность президента США

Зеленский ожидает встречи с Байденом в Киеве и уверен, что отношения между Украиной и США улучшатся

Байден обещает на мировой арене решать актуальные проблемы и поддерживать союзников

ПОСЛЕДНЕЕ

Законопроект о госполитике переходного периода предусматривает выборы только после демилитаризации и разоружения деоккупированных территорий - Резников

Рада 26 января может принять законопроект о народовластии через Всеукраинский референдум

Тихановская призвала ООН созвать заседание Совбеза, включив Беларусь в повестку дня

Резников: мы отказались от понятия "коллаборант" в законопроекте о госполитике переходного периода

Законопроект о госполитике переходного периода является рамочным - Резников

Давление на Кремль не должно прекращаться, пока не будут освобождены украинские земли - Порошенко

Рада в 2021 году будет работать над вопросами реинтеграции оккупированных территорий - Стефанчук

Будущее Европы напрямую зависит от будущего Украины – Смешко

Представитель РФ впервые появился на заседании ТКГ - Казанский

Законодатель-республиканка США внесла в Палату представителей Конгресса статьи по импичменту Байдену

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА