МИД: заявление РФ о якобы намерении Украины "отойти от выполнения Минских договоренностей" - очередная попытка оправдать агрессивную политику Кремля

Министерство иностранных дел Украины воспринимает заявление РФ о якобы намерении украинской стороны "отойти от выполнения Минских договоренностей" очередной неудачной попыткой оправдать дальнейшую агрессивную политику Кремля в отношении Украины, заявил спикер МИД Украины Олег Николенко.

"В отличие от Российской Федерации, Украина последовательно работает над выполнением Минских договоренностей, а не над их разрушением, прилагает усилия для мирного урегулирования российско-украинского вооруженного конфликта в Донецкой и Луганской областях. С нашей стороны сделаны все возможные шаги для выполнения решений прошлого саммита лидеров "Нормандского формата" в Париже как на безопасностном, так и на гуманитарном и политическом треках", - сказал Николенко агентству "Интерфакс-Украина" в пятницу.

Он отметил, что в то же время украинские предложения и инициативы, в том числе и на уровне Трехсторонней контактной группы, блокируются. Совершенно очевидно, что политико-дипломатическое урегулирование нынче не в планах Кремля, подчеркнул спикер.

"Украина не видит никаких признаков того, что Россия приняла решение окончательно прекратить конфликт и вывести свои вооруженные силы, наемников и другие незаконные вооруженные формирования с оккупированных районов Донецкой и Луганской областей. Зато, Россия продолжает политику затягивания мирного процесса под разными предлогами, разжигая насилие на Донбассе, направляя военные конвои и персонал через неконтролируемый участок государственной границы", - указал Николенко.

Спикер МИД добавил, что Украина и в дальнейшем будет прилагать максимальные усилия для мирного урегулирования конфликта и выполнения договоренностей, достигнутых в рамках "Нормандского формата" и ТКГ.

"Требуем от российской стороны прекратить агрессию против Украины, забрать войска и наемников с территории Украины и полностью выполнить Минские договоренности. Украина и в дальнейшем будет прилагать максимальные усилия для мирного урегулирования конфликта и выполнения договоренностей, достигнутых в рамках "Нормандского формата" и ТКГ", - сказал он.

Ранее в МИД РФ заявили, что подключение США к "Нормандскому формату нужно Киеву, чтобы отойти от выполнения Минских договоренностей.

"Подключение США (а нередко в этом контексте упоминается еще и Великобритания), по замыслу Киева, позволило бы усилить давление на Россию, которую пытаются выставить "агрессором и оккупантом", в интересах урегулирования конфликта по киевским лекалам, то есть в отход от положений минского Комплекса мер, который закреплен резолюцией 2202 СБ ООН", - отметили в российском министерстве.