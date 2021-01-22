Политика

17:26 22.01.2021

Рада 26 января может принять законопроект о народовластии через Всеукраинский референдум

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Рада 26 января может принять законопроект о народовластии через Всеукраинский референдум

Народные депутаты во вторник, 26 января, планируют рассмотреть во втором чтении законопроект о народовластии через Всеукраинский референдум (№3612), что следует из обнародованного на сайте парламента проекта повестки пленарных заседаний 26-29 января.

Во вторник профильные комитеты также предлагают Верховной Раде одобрить решение президента Владимира Зеленского о допуске подразделений вооруженных сил других государств на территорию Украины в 2021 году для участия в многонациональных учениях (№4499), утвердить календарный план проведения пятой сессии девятого созыва.

Предварительная повестка дня на четверг предусматривает, что нардепы рассмотрят во втором чтении законопроект о Бюро экономической безопасности Украины (№3087-д), в первом чтении законопроект об обороте гражданского огнестрельного оружия и боеприпасов к нему (№4335,4335-1), а также внесут в повестку дня для принятия решений законопроекты о парламентской службе (№4530,4530-1) и о конституционной процедуре (4533,4533-1).

Заместитель главы фракции "Голос" Ярослав Железняк в своем Телеграмм-канале напоминает, что во вторник народные депутаты заслушают премьер-министра Дениса Шмыгаля о ситуации, сложившейся с тарифами на газ и электроэнергию для населения.

"Вторник начнется с доклада премьера по тарифам", - написал Железняк.

Окончательную повестку дня заседаний утверждает согласительный совет руководителей фракций и групп, который проходит в понедельник накануне пленарной недели.

Теги: #референдум #рада #повестка
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