Политика

14:11 22.01.2021

Рада в 2021 году будет работать над вопросами реинтеграции оккупированных территорий - Стефанчук

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Рада в 2021 году будет работать над вопросами реинтеграции оккупированных территорий - Стефанчук

Верховная Рада в текущем году намерена продолжить законодательную деятельность по решению вопросов реинтеграции временно оккупированных территорий, сообщил первый заместитель спикера парламента Руслан Стефанчук.

"Очень важный блок, над которым будем работать в этом году, - это вопросы реинтеграции оккупированных территорий", - сказал первый вице-спикер в своем видеообращении, опубликованном в Телеграмм-канале партии "Слуга народа".

Он подчеркнул, что речь идёт о защите прав мирных граждан, которые пострадали от военной агрессии, о переходном правосудии, а также о вопросах, касающихся коренных народов, которые, по словам Стефанчука, "особенно важны для возвращения Автономной Республики Крым".

 

Теги: #работа #оккупированные_территории #рада
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