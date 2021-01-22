Рада в 2021 году будет работать над вопросами реинтеграции оккупированных территорий - Стефанчук

Верховная Рада в текущем году намерена продолжить законодательную деятельность по решению вопросов реинтеграции временно оккупированных территорий, сообщил первый заместитель спикера парламента Руслан Стефанчук.

"Очень важный блок, над которым будем работать в этом году, - это вопросы реинтеграции оккупированных территорий", - сказал первый вице-спикер в своем видеообращении, опубликованном в Телеграмм-канале партии "Слуга народа".

Он подчеркнул, что речь идёт о защите прав мирных граждан, которые пострадали от военной агрессии, о переходном правосудии, а также о вопросах, касающихся коренных народов, которые, по словам Стефанчука, "особенно важны для возвращения Автономной Республики Крым".