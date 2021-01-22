Будущее Европы напрямую зависит от будущего Украины – Смешко

Лидер партии "Сила и Честь" генерал-полковник Игорь Смешко считает, что будущее Европы напрямую зависит от будущего Украины, однако отмечает, что Запад не имеет ни одной общей стратегии в отношении Украины.

Как сообщает пресс-служба партии "Сила и часть", в ходе веб-конференции с руководством австрийского представительства Панъевропейского союза, отвечая на вопрос о вступлении Украины в НАТО, Смешко отметил: "Безусловно, было бы хорошо, если бы зонтик 5 статьи Евроатлантического договора гарантировала нашу безопасность в реалиях войны против нас со стороны России. (…) но мы не имеем объективных возможностей и соответствующих наработанных политико-дипломатических связей, чтобы этого достичь сегодня. В то время, когда Россия имеет возможности активно блокировать этот процесс через ряд европейских стран - участниц НАТО".

Кроме того, по его мнению, "Запад традиционно не имеет ни одной общей стратегии в отношении нашего государства", что также является проблемой.

"Возможный путь прекращения войны в центре Европы, деоккупации украинских территорий, восстановление разрушенной оккупацией Крыма системы международного права, а также предотвращения окончательной разрушения Договора о нераспространении ядерного оружия - это новое комплексное решение вопросов безопасности в Евроатлантическом пространстве путем разработки новой совместной Стратегии Запада в отношении Украины и России", - считает Смешко.

Так, по словам Смешко, элементами этой новой конструкции могут быть снятие вопроса о членстве Украины в НАТО в обмен на дополнение Будапештского меморандума реально действующим механизмом обеспечения территориальной целостности и неприкосновенности ее границ и недопустимости применения против нее любой силы: военной, экономической, политико-дипломатической или информационно подрывной.

"Одновременно - предоставление Украине статуса основного стратегического партнера США вне НАТО и принятие ее полноправным членом Европейского союза. А также включение Украины, как одного из базовых элементов, к будущей Балто-Черноморско-Адриатической Конфедерации демократических стран Европы и определения ее, как связующего моста между Западом и Россией - для постепенной и эволюционной реализации концепции генерала Де Голля о создании "Евроатлантического пространства безопасности от Ванкувера до Владивостока", - подчеркнул лидер партии.