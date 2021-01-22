Представитель РФ впервые появился на заседании ТКГ - Казанский

Заместитель главы Администрации президента России Дмитрий Козак впервые лично принял участие в заседании трехсторонней контактной группы (ТКГ) по Донбассу, которое состоялась в четверг в онлайн-формате, сообщил представитель Донецкой области, член украинской делегации в ТКГ Денис Казанский.

"В ТКГ сегодня имела место неординарная ситуация. На переговоры пришёл Дмитрий Козак. Ранее он ни разу не принимал в них участия (Россию представляет Грызлов), но сегодня довольно бесцеремонно отодвинул Грызлова из кадра и занял его кресло", - написал Казанский в своем телеграм-канале.

По его словам, Козак был очень раздражен и говорил эмоционально.

"Как всегда, обвинял Украину в нежелании признавать боевиков стороной переговоров и требовал, чтобы мы обсуждали «дорожную карту», предложенную Россией через своих марионеток", - отметил Казанский.

Также представитель Донецкой области сообщил, что было заметно, что у "Козака сдают нервы", но ситуация изменилась кардинально - "если обычно россияне прячутся и пытаются говорить поменьше, то сегодня пришлось выходить на первый план уже самому заместителю руководителя администрации президента РФ".