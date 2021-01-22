Законодатель-республиканка США внесла в Палату представителей Конгресса статьи по импичменту Байдену

Член Конгресса республиканка Марджори Грин внесла в Палату представителей статьи об импичменте президенту Джо Байдену всего через день после того, как он был приведен к присяге, сообщает The Hill.

"Президент Джо Байден не подходит для того, чтобы занимать пост президента. Его модель злоупотребления властью в качестве вице-президента президента (экс-президента США Барака - ИФ) Обамы является длительной и тревожной. Президент Байден продемонстрировал, что он сделает все возможное, чтобы выручить своего сына Хантера и наполнить карманы своей семьи деньгами от коррумпированных иностранных энергетических компаний", - говорится в заявлении Грин.

Она уточнила, что внесенные ею статьи обвиняют Байдена в злоупотреблении властью во время пребывания на посту вице-президента США. В это же время его сын Хантер входил в совет директоров украинской энергетической компании Burisma.

Вероятность того, что предложение Грин по импичменту Байдена будет рассматриваться, очень низка, так как большинство в Палате представителей занимают демократы, которые его не поддержат.

Между тем, на прошлой неделе Палата представителей проголосовала за импичмент бывшему президенту США Дональду Трампу за подстрекательство к беспорядкам в Капитолии 6 января, в результате которых погибли пять человек. Теперь решение вопроса об импичменте Трампа перешло в Сенат - верхнюю палату Конгресса.