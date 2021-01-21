Политика

20:30 21.01.2021

Кандидат на пост главы Минфина США обещает строго имплементировать санкции против России

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Кандидат на пост главы Минфина США обещает строго имплементировать санкции против России

Кандидат на пост министра финансов США Джанет Йеллен пообещала в случае утверждения на эту должность строго претворять в жизнь санкции против России, сообщают американские СМИ.

"Я беру курс на строгое соблюдение санкций против российских деятелей за агрессию на востоке Украины и в Крыму", - цитирует Йеллен репортер Bloomberg Салеха Мошин в своем "твиттере".

Ранее газета Washington Post со ссылкой на осведомленные источники сообщила, что президент Джо Байден не намерен устраивать "перезапуск" отношений с Россией и готовит новые меры в ответ на ее "агрессивные действия".

"Официальные лица заявили, что Байден исключает "перезапуск" в двусторонних отношениях с Москвой", - пишет газета.

По ее данным, его администрация, напротив, "готовит новые ответные меры" в ответ на агрессивные, с точки зрения США, действия России.

"Работая с Россией, мы также будем стремиться привлечь Россию к ответственности за ее безрассудные и агрессивные действия, которые мы наблюдали в последние месяцы и годы", - сказал высокопоставленный американский чиновник на условиях анонимности.

Теги: #сша #россия #санкции
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