Политика

17:45 21.01.2021

Президентство Байдена открывает для Украины шанс укрепить двусторонний альянс с США и добиться получения ПДЧ в НАТО - Порошенко

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Президентство Байдена открывает для Украины шанс укрепить двусторонний альянс с США и добиться получения ПДЧ в НАТО - Порошенко

Президент Украины должен одним из первых поговорить с 46-м президентом США Джозефом Байденом, лидерство которого открывает широкие возможности для восстановления территориальной целостности и укрепления суверенитета Украины, считает лидер партии "Европейская солидарность", пятый президент Украины (2014-2019) Петр Порошенко.

Как сообщается на сайте "Евросолидарности", в своем видеообращении Порошенко заявил, что по своим каналам способствует, чтобы разговор между президентами Украины и США состоялась как можно быстрее. "Убежден в необходимости осуществления визита президента Украины в Вашингтон и встречи в Белом доме в ближайшее время. Конечно, все мы будем рады видеть Джо Байдена в Киеве, как это часто бывало раньше… Президент Украины должен одним из первых переговорить с Байденом по телефону", - подтвердил политик.

Порошенко назвал Байдена "искренним другом Украины", в чем он лично убедился во время своего президентства, когда тот как вице-президент отвечал за отношения с Украиной. Он также назвал инаугурацию 46-го президента США "очень важным днем для мира, который верит в общие демократические ценности, трансатлантическое единство и солидарность, ценности мира и безопасности".

"Президентство Байдена открывает для Украины новые и очень широкие возможности для восстановления территориальной целостности и укрепления нашего суверенитета. У меня нет никаких сомнений, что новый лидер США будет надежным союзником Украины на этом пути. И у меня есть обоснованная надежда на то, что Вашингтон найдет возможность для приобщения к работе, которая уже ведется на различных площадках и форматах, включая нормандский", - сказал Порошенко.

Политик убежден, что это шанс на укрепление твердой трансатлантического единства и солидарности с Украиной на основе принципа "ничего об Украине без Украины", на возвращение темы Украины в перечень приоритетов мировой повестки дня, в поддержку амбиций Украины по европейской и евроатлантической интеграции. "Объективно ключевым этапом на этом пути должно стать получение Плана действий по членству в НАТО, который, как ни крути, является необходимым шагом на пути к членству в Альянсе. И мы требуем от украинской власти ставить этот вопрос на повестку дня, потому что за нас этот вопрос никто не будет нарушать", - сказал он.

Кроме того, лидер "Евросолидарности" отметил важности укрепления двустороннего альянса в сфере безопасности между Украиной и США. "Не потерять возможности получить оборонное летальное вооружение, крайне необходимого для сдерживания российского агрессора", - призвал он.

По словам политика, Киев совместно с Вашингтоном должен добиваться усиления санкций против РФ "как инструмента, который показал свою способность держать агрессора за столом переговоров и сдерживать его от новых военных авантюр против Украины".

"Все еще надеюсь, что власть не потеряет тот шанс, который открылся перед Украиной буквально вчера. Еще раз подчеркиваю: чем могу, тем помогу, поскольку речь идет о национальных интересах Украины. Восстановление и укрепление стратегического партнерства с США - главные внешнеполитические задачи для Украины в этом году. Но надо понимать, что новая американская администрация готова помогать Украине настолько, насколько украинская власть готова продолжать реформы, а не имитировать их", - резюмировал Порошенко.

Теги: #порошенко #байден
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