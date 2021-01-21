Политика

13:19 21.01.2021

Для Украины и Европы важно, чтобы Беларусь оставалась подальше от влияния России - замглавы МИД

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Для Украины и Европы важно, чтобы Беларусь оставалась подальше от влияния России - замглавы МИД

Для Украины и Европы крайне важно, чтобы Беларусь оставалась подальше от влияния России, заявил заместитель министра иностранных дел Украины Василий Боднар, сообщает пресс-служба МИД.

"Для Украины и всей Европы крайне важно, чтобы Беларусь оставалась суверенным и независимым государством, подальше от влияния России. Украина готова сотрудничать в различных форматах с целью содействия Беларуси в урегулировании политического кризиса", - сказал Боднар на видеоконференции "Демократическая и безопасная Беларусь. Взгляд из Украины и Польши", которая состоялась по инициативе секретаря СНБО Алексея Данилова и руководителя Бюро национальной безопасности Польши Павела Солоха.

Как отмечается, участники из Украины, Польши и Беларуси обсудили текущую ситуацию в Беларуси и возможное дальнейшее развитие событий. В свою очередь Боднар уделил отдельное внимание влиянию российского фактора на внутренние процессы в этой стране.

Участники мероприятия подчеркнули готовность продолжать диалог, в частности в рамках Люблинского треугольника (Украина, Польша, Литва), с целью предоставления солидарной поддержки белорусскому народу и содействия дальнейшему развитию Беларуси как независимого и демократического государства.

Теги: #рф #украина #беларусь
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