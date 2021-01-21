Правительство Киргизии отправлено в отставку с прекращением премьерских полномочий избранного президента Жапарова

Исполняющий обязанности президента Киргизии Талант Мамытов в четверг подписал указ, согласно которому действующее правительство страны считается ушедшим в отставку, премьерские полномочия избранного президента страны Садыра Жапарова прекращаются.

"Мамытов подписал указ о прекращении полномочий премьер-министра Киргизии, согласно которому принято заявление Жапарова о сложении полномочий главы правительства. Согласно указу, действующий состав правительства Киргизии считается ушедшим в отставку", - сообщает пресс-служба киргизского лидера в четверг.

Члены правительства Киргизии будут исполнять свои обязанности до формирования нового состава, на первого вице-премьера Артема Новикова возлагается исполнение обязанностей премьер-министра страны, говорится в указе.

Накануне Центральная избирательная комиссия Киргизии объявила окончательные итоги досрочных выборов президента страны, прошедших 10 января. Жапаров победил на них с 79,2% голосов. Инаугурация избранного президента Киргизии состоится 28 января.

Жапаров пришел к власти в Киргизии в минувшем году после октябрьских протестов против итогов парламентских выборов и вспыхнувших затем беспорядков. Для участия в выборах президента 14 ноября 2020 года он сложил полномочия врио главы государства и приостановил исполнение обязанностей премьера.