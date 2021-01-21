МИД Мексики приветствует решение Байдена прекратить строительство стены на границе

В Мексике положительно оценили решение президента США Джо Байдена о сворачивании строительства стены на границе двух стран.

"Мексика приветствует прекращение сооружения стены, инициативу по миграции в поддержку "Программы отложенных действий" в отношении детей-мигрантов (DACA), а также путь к двойному гражданству", - написал в Твиттере глава мексиканского МИД Марсело Эбрард.

"Как написал несколько лет назад президент Мексики Андрес Мануэль Лопес Обрадор, а теперь и президент США Джо Байден, мосты открывают пути для сотрудничества и взаимопонимания", - добавил мексиканский министр.

После вступления в должность президента Байден отменил действие декларации о чрезвычайном положении на границе с Мексикой, которая использовалась в качестве предлога для выделения средств на строительство заграждений на южной границе США.

Строительство стены на границе с Мексикой в рамках борьбы против нелегальной иммиграции было одним из ключевых предвыборных обещаний прежнего президента США Дональда Трампа.