Политика

09:17 21.01.2021

МИД Мексики приветствует решение Байдена прекратить строительство стены на границе

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МИД Мексики приветствует решение Байдена прекратить строительство стены на границе

В Мексике положительно оценили решение президента США Джо Байдена о сворачивании строительства стены на границе двух стран.

"Мексика приветствует прекращение сооружения стены, инициативу по миграции в поддержку "Программы отложенных действий" в отношении детей-мигрантов (DACA), а также путь к двойному гражданству", - написал в Твиттере глава мексиканского МИД Марсело Эбрард.

"Как написал несколько лет назад президент Мексики Андрес Мануэль Лопес Обрадор, а теперь и президент США Джо Байден, мосты открывают пути для сотрудничества и взаимопонимания", - добавил мексиканский министр.

После вступления в должность президента Байден отменил действие декларации о чрезвычайном положении на границе с Мексикой, которая использовалась в качестве предлога для выделения средств на строительство заграждений на южной границе США.

Строительство стены на границе с Мексикой в рамках борьбы против нелегальной иммиграции было одним из ключевых предвыборных обещаний прежнего президента США Дональда Трампа.

Теги: #сша #мексика #стена
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