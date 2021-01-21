Ряд мировых лидеров отреагировал на вступление Байдена в должность президента США

Лидеры ряда мировых держав отреагировали на вступление Джо Байдена в должность президента Соединенных Штатов после церемонии инаугурации в среду, 20 января.

Президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен написала в Твиттере: "Соединенные Штаты вернулись. И Европа готова воссоединиться со старым и надежным партнером, вдохнуть новую жизнь в наш заветный союз".

Британский премьер Борис Джонсон, выступая в парламенте, заявил: "Я с нетерпением жду возможности работать с ним (Байденом - ИФ) и с его новой администрацией, укрепляя партнерство между нашими странами и работая над нашими общими приоритетами".

Президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер в видеообращении сказал, что "сегодня хороший день для демократии".

"Я испытываю огромное облегчение от того, что сегодня Джо Байден приведен к присяге в качестве президента и переедет в Белый дом. Я знаю, что многие люди в Германии разделяют это чувство", - подчеркнул политик.

Французский президент Эмманюэль Макрон написал в Твиттере: "Мы вместе. Мы будем сильнее, чтобы противостоять вызовам нашего времени. Сильнее, чтобы построить наше будущее"

Премьер-министр Испании Педро Санчес сказал в своем выступлении, что "победа Байдена представляет собой победу демократии над ультраправыми". Он добавил: "Пять лет назад мы думали, что Трамп был плохой шуткой, но пять лет спустя мы поняли, что он поставил под угрозу ни что иное, как самую мощную демократию в мире".

Итальянский премьер Джузеппе Конте в своей речи в парламенте сказал, что Италия "с нетерпением ждала президентства Байдена" чтобы работать в рамках G20, где она председательствует.

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху в распространенном заявлении отметил: "Я с нетерпением жду возможности работать с вами над дальнейшим укреплением американо-израильского альянса, продолжением расширения мира между Израилем и арабским миром и противостоянием общим вызовам, главным из которых является угроза, исходящая от Ирана".

В отдельном заявлении офис премьера поблагодарил экс/президента Дональда Трампа "за все великие дела, которые вы сделали для Израиля".

Надежды на развитие сотрудничества с США при Байдене выразили также генсек НАТО Йенс Столтенберг, премьер-министр Японии Есихидэ Суга, президент Южной Кореи Мун Чжэ Ин, премьер-министры Канады Джастин Трюдо и Новой Зеландии Джасинда Арден и другие лидеры.