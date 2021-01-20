Политика

19:19 20.01.2021

Зеленский ожидает встречи с Байденом в Киеве и уверен, что отношения между Украиной и США улучшатся

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Зеленский ожидает встречи с Байденом в Киеве и уверен, что отношения между Украиной и США улучшатся

Президент Украины Владимир Зеленский ожидает встречи с новоизбранным президентом США Джо Байденом и считает, что отношения между странами станут лучше.

"Наблюдаю за инаугурацией нового президента США в новом офисе на улице Банковой. Буду рад приветствовать Джо Байдена в хорошо известном Киеве. Я уверен, что наши отношения улучшатся", - написал Зеленский на своей странице в Twitter.

Джо Байден в среду принял присягу в Вашингтоне и, таким образом, стал 46-м президентом США.

Торжественная церемония инаугурации главы государства проходит перед зданием Капитолия.

Ранее присягу принесла вице-президент США Камала Харрис.

Байден на выборах в ноябре 2020 года одержал победу над Дональдом Трампом, стремившимся к переизбранию. Исход выборов решило голосование в нескольких "колеблющихся" штатах.

Трамп долгое время пытался оспорить результаты выборов через суды, однако в итоге признал, что эти попытки не увенчались успехом. Ранее в январе он пообещал обеспечить плавную передачу власти Байдену, однако официально поражение так и не признал.

Трамп на инаугурацию Байдена не пришел. Зато на церемонии присутствует Майк Пенс - вице-президент США в годы пребывания в Белом доме Трампа.

Источник: https://twitter.com/ZelenskyyUa/status/1351937937626329092

Теги: #сша #зеленский #байден
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