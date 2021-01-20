Байден призывает американцев сплотиться и вместе решать проблемы

Президент США Джо Байден призвал сограждан забыть о разногласиях и сплотиться.

"Я всей душой хочу объединить США, людей. И я прошу всех помочь добиться этого", - сказал новый глава американской администрации в ходе выступления после приведения к присяге.

"Единство - это наш путь вперед. Мы должны быть по-настоящему Соединенными Штатами Америки", - добавил Байден.

Он призвал американцев "начать все заново, начать прислушиваться друг к другу".

По мнению президента, США предстоит решить множество проблем. Одна из них - пандемия коронавируса, унесшая множество жизней и нанесшая сильный удар по экономике страны.