Политика

18:45 20.01.2021

Украина должна построить профессиональное и не декларативное взаимодействие с администрацией Байдена – экс-глава МИД Грищенко

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Украина должна построить профессиональное и не декларативное взаимодействие с администрацией Байдена – экс-глава МИД Грищенко

Украина должна построить профессиональное и не декларативное взаимодействие с администрацией нового президента США Джозефа Байдена, убежден вице-премьер-министр Украины (2012-2014), министр иностранных дел Украины (2010-2012, 2003-2005) Константин Грищенко.

"Президент США Байден является известным политиком, за спиной которого - почти 50 лет государственной деятельности. Байден, наверное, является наиболее опытным за всю историю США, он пришел с таким опытом, которого ни один президент в начале своей каденции не имел. Он подбирает команду, которая также формируется из опытных профессионалов, которые умеют работать командой, которым он может спокойно делегировать полномочия по соответствующим направлениям", - сказал Грищенко в комментарии агентству "Интерфакс-Украина".

По его словам, следовательно, Украина должна исходить из того, что те люди, которые по поручению президента США будут заниматься решением внешнеполитических задач, в том числе касающихся Украины, проблем, связанных с Украиной, будут людьми, которые знают Украинское государство, политическую ситуацию, разбираются в трудностях, мотивации разных политиков.

"С ними надо выстраивать очень профессиональное, не декларативное, не построенное на каких-то драматических жестах взаимодействие, а на последовательной, понятной, и ответственной программе, где США будут чувствовать, что у них есть такой партнер, который отвечает их пониманию профессионального диалога и профессиональных государственных обязательств каждой из сторон. Проще говоря, любителям здесь не место", - отметил Грищенко.

Экс-глава МИД указал, что приоритеты сотрудничества Украины с США определены давно и не меняются от изменения президента.

"Это, прежде всего, более активное привлечение Соединенных Штатов к поиску пути возобновления украинского суверенитета, прекращению войны на Востоке, партнерство в проведении необходимых для развития Украины реформ, взаимодействие в решении глобальных проблем: борьба с изменением климата, борьба с пандемией, помощь в получении вакцины как можно быстрее, вопрос общеевропейской безопасности. Вопрос в том - как активно обеспечить привлечение США в решение важных для нас вопросов", - пояснил он.

Грищенко отметил, что вопрос не в том "как", а, "насколько активно" США будут привлечены к переговорам по урегулированию ситуации на Донбассе.

"Это может быть вообще формат двусторонних переговоров США с Россией, но, конечно, в тесной консультации, с полным информированием и учетом позиции Украины. Это может быть, конечно, и включение Соединенных Штатов в Нормандский формат. Но вряд ли это возможно из-за позиции Российской Федерации. Однако Россия вряд ли может блокировать постановку этого вопроса в ходе двухсторонних переговоров и обсуждения широкого круга вопросов, в которых заинтересована сама Россия в отношениях с Соединенными Штатами", - сказал он.

Кроме того, по словам Грищенко может быть снова назначен специальный представитель по урегулированию на Востоке, а также посол США, который будет полностью в теме.

"Возможностей много. Главное - чтобы была политическая воля и доверие между Киевом и Вашингтоном, или, по крайней мере, Вашингтона к Киеву", - добавил он.

Комментируя заявление Офиса президента Украины о том, что там готовят дорожную карту отношений Украины со США, Грищенко заявил, что главное, чтобы за этим следовала реальная работа.

"Мы очень много уделяем внимание разного рода громким названиям документов: "дорожные карты", "джентльменские соглашения", "виртуальные визиты" и т.д. Здесь вопрос - не в названии документа. Конечно, должен быть внутренний документ, который определяет первоочередное задание, которое ставит перед собой украинская внешняя политика, как сочетание усилий разных ведомств и разных возможностей украинского государства на важном для нас направлении. Можно об этом объявлять, но самое главное, чтобы за теми конкретными мероприятиями была реальная работа, чтобы ставились реалистичные задания и чтобы была возможность их корректировать в соответствии с изменением обстановки и ситуации, как такой", - подчеркнул он.

По мнению экс-министра, самое главное - чтобы были подобраны профессиональные, мотивированные и убедительные украинские представители на разных уровнях, которые могут воплощать в жизнь то, что будет определено в этом документе, которые должны обязательно быть утверждены на наивысшем политическом уровне.

В то же время, отвечая на вопрос о том, как стоит Украине действовать в связи с введением США санкций против некоторых граждан Украины за вмешательство в украинские выборы, Грищенко указал, что украинское государство никак не было привлечено к заявлениям, выступлениям, действиям всех этих деятелей.

"Я думаю, что это решение Америки, которая видит в этих действиях какую-то угрозу своим национальным интересам или даже интересам своей безопасности. Я не вижу, почему Украина или даже украинская власть должна отвечать за действия тех, кто, наверное, должен был бы думать перед тем, как втягиваться в такую деятельность", - отметил он.

Теги: #сша #грищенко #байден
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