Комитет Рады по нацбезопасности просит КС рассмотреть вопрос соответствия Тупицкого занимаемой им должности

Парламентский комитет по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки просит Конституционный суд Украины рассмотреть вопрос соответствия Александра Тупицкого занимаемой должности главы Конституционного суда.

"Члены комитета поддержали обращение комитета Верховной Рады Украины по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки в Конституционный суд Украины относительно рассмотрения вопроса о соответствии А.Н. Тупицкого требованиям Конституции Украины и закона "О Конституционном суде Украины"…, в частности - о его соответствии критерию "высокие моральные качества" и … занимаемой должности", - говорится на веб-странице профильного комитета в среду.

В то же время, сайт политической партии "Голос" сообщает, что ее представители в комитете данное обращение не поддержали.

По словам, члена комитета Сергея Рахманина (фракция "Голос") каждый должен действовать в соответствии с Конституцией и законодательством.

"Не может ЖЭК рекомендовать президенту назначать начальника Генерального штаба. Не может СНБО рекомендовать Высшему совету правосудия увольнять или оставлять на должности судью. Так же и профильный комитет Верховной Рады по безопасности и обороне не имеет права обращаться в КС о рассмотрении вопроса о высоких моральных качествах или их отсутствии у судьи КС. Каждый должен заниматься своим делом", - считает Рахманин.