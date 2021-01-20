Политика

18:41 20.01.2021

Комитет Рады по нацбезопасности просит КС рассмотреть вопрос соответствия Тупицкого занимаемой им должности

1 мин читать
Комитет Рады по нацбезопасности просит КС рассмотреть вопрос соответствия Тупицкого занимаемой им должности

Парламентский комитет по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки просит Конституционный суд Украины рассмотреть вопрос соответствия Александра Тупицкого занимаемой должности главы Конституционного суда.

"Члены комитета поддержали обращение комитета Верховной Рады Украины по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки в Конституционный суд Украины относительно рассмотрения вопроса о соответствии А.Н. Тупицкого требованиям Конституции Украины и закона "О Конституционном суде Украины"…, в частности - о его соответствии критерию "высокие моральные качества" и … занимаемой должности", - говорится на веб-странице профильного комитета в среду.

В то же время, сайт политической партии "Голос" сообщает, что ее представители в комитете данное обращение не поддержали.

По словам, члена комитета Сергея Рахманина (фракция "Голос") каждый должен действовать в соответствии с Конституцией и законодательством.

"Не может ЖЭК рекомендовать президенту назначать начальника Генерального штаба. Не может СНБО рекомендовать Высшему совету правосудия увольнять или оставлять на должности судью. Так же и профильный комитет Верховной Рады по безопасности и обороне не имеет права обращаться в КС о рассмотрении вопроса о высоких моральных качествах или их отсутствии у судьи КС. Каждый должен заниматься своим делом", - считает Рахманин.

Теги: #тупицкий #конституционный_суд #рада
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

13:00 20.01.2021
Кабмин предложит Раде ввести механизм скрининга иностранных инвестиций в стратегические объекты

Кабмин предложит Раде ввести механизм скрининга иностранных инвестиций в стратегические объекты

19:17 19.01.2021
Следователи ГБР не имеют полномочий вручать Тупицкому сообщение о подозрении – КС

Следователи ГБР не имеют полномочий вручать Тупицкому сообщение о подозрении – КС

18:15 19.01.2021
Тупицкий готов прийти для вручения подозрения и просит Венедиктову обеспечить процессуальное руководство

Тупицкий готов прийти для вручения подозрения и просит Венедиктову обеспечить процессуальное руководство

15:15 19.01.2021
Законопроект о создании Бюро экономической безопасности включен в повестку дня ближайшей пленарной недели Рады

Законопроект о создании Бюро экономической безопасности включен в повестку дня ближайшей пленарной недели Рады

15:03 19.01.2021
Рада может принять закон о референдуме 26-27 января – Корниенко

Рада может принять закон о референдуме 26-27 января – Корниенко

14:04 19.01.2021
ГБР сообщило о подозрении Тупицкому по двум статьям УК – заведомо неправдивые показания, подкуп свидетеля

ГБР сообщило о подозрении Тупицкому по двум статьям УК – заведомо неправдивые показания, подкуп свидетеля

12:55 19.01.2021
Управление госохраны о ситуации с Тупицким: военнослужащие УГО действуют в рамках закона

Управление госохраны о ситуации с Тупицким: военнослужащие УГО действуют в рамках закона

11:25 19.01.2021
КС: Тупицкого вновь не пускают в помещение суда

КС: Тупицкого вновь не пускают в помещение суда

16:43 16.01.2021
В "Слуге народа" рассчитывают, что Рада сможет рассмотреть законопроект про "малые облгазы" в конце января

В "Слуге народа" рассчитывают, что Рада сможет рассмотреть законопроект про "малые облгазы" в конце января

18:34 15.01.2021
КС открыл производство по представлению о конституционности укрупнения районов - Совгиря

КС открыл производство по представлению о конституционности укрупнения районов - Совгиря

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Зеленский ожидает встречи с Байденом в Киеве и уверен, что отношения между Украиной и США улучшатся

Байден обещает на мировой арене решать актуальные проблемы и поддерживать союзников

США будут непоколебимы в своей поддержке Украины - Кристина Квин

Конфликт на Донбассе не является и не станет замороженным - председатель ОБСЕ

В Харьковском горсовете экс-главу обладминистрации Кучера заменит предприниматель, баллотировавшийся в Раду от Партии Шария

ПОСЛЕДНЕЕ

Байден считает, что возглавил США перед самым опасным периодом пандемии

Зеленский ожидает встречи с Байденом в Киеве и уверен, что отношения между Украиной и США улучшатся

Байден обещает на мировой арене решать актуальные проблемы и поддерживать союзников

Байден обещает победить экстремизм и терроризм в США

Байден призывает американцев сплотиться и вместе решать проблемы

США будут непоколебимы в своей поддержке Украины - Кристина Квин

Правительство Украины провело совещание по наработке механизмов для выравнивания тарифов для всех социальных категорий – Офис президента

Украина должна построить профессиональное и не декларативное взаимодействие с администрацией Байдена – экс-глава МИД Грищенко

Украине надо сделать ряд необходимых шагов, чтобы обратить внимание администрации Байдена на двустороннюю повестку дня - посол Чалый

Экс-глава МИД Климкин: будущая администрация Байдена заинтересована в общей истории успеха с Украиной

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА