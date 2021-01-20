Джапарова высказывается за принятие в Украине нового закона о санкциях и изменение других связанных с санкциями законов

Первый заместитель министра иностранных дел Украины Эмине Джапарова высказывается за принятие нового закона о санкциях и внесение изменений в другие законы, влияющие на санкционную политику страны.

"Сегодня в Уголовном кодексе Украины есть только одна статья, позволяющая преследовать лиц, которые незаконно посещают Крым… – о нарушении порядка въезда на оккупированную территорию. А вот за инвестиции в АРК, за экономическую деятельность (на полуострове – ИФ) ответственности вообще не предусмотрено, и поэтому мы поддерживаем и призываем заменить сомнительно известный закон о СЭЗ "Крым" и четко определить, какая деятельность разрешается, а какая запрещается, и каковы санкции за нарушение этого запрета", - заявила Джапарова в ходе комитетских слушаний "Внешнеполитические аспекты деоккупации Автономной республики Крым и г.Севастополь: парламентское измерение" в формате видеоконференции в среду.

Она подчеркнула, что действующий закон "О создании свободной экономической зоны "Крым" и особепнностях осуществления экономической деятельности на временно оккупированной территории" (вступил в силу в сентябре 2014 г.- ИФ) диссонирует с внешнеполитическими намерениями и усилиями Украины.

"Когда мы просим страны не вести бизнес Крымом…, а у самих - закон о свободной экономической зоне", - отметила Джапарова.

К основным существующим проблемам в законодательстве Джапарова отнесла отсутствие ответственности за нарушение санкций, четкого определения действий, которые подпадают под санкционные ограничения, контроля за сроком действия санкций

Она подчеркнула, что Украина политически присоединялась к санкционным решениям Совет ЕС, но ни разу их не имплементировала из-за отсутствия в национальном законодательстве соответствующих процедур.

"Мы считаем, что для урегулирования этих проблем необходимо кодифицировать законодательство в сфере санкций. Под кодификацией мы видим не только принятие нового закона о санкциях, но и внесение изменений в другие законы, которые непосредственно не связаны с санкциями, однако создают необходимую почву для действий органов власти и правоохранительных органов", - отметила первый заместитель министра.

Она также считает необходимым принять закон, который бы определил статус политических заключенных.