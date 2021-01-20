Политика

17:13 20.01.2021

Трамп оставил Байдену письмо - СМИ

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Трамп оставил Байдену письмо - СМИ

Президент США Дональд Трамп в соответствии с традицией оставил письмо своему преемнику Джо Байдену, сообщает в среду телеканал CNN со ссылкой на источник.

Содержание письма неизвестно.

Согласно современной традиции, в день инаугурации уходящий президент США оставляет письмо для своего преемника на столе Резолют в Овальном кабинете Белого дома. Обычно в нем содержатся пожелания и советы новой администрации.

Первая леди Мелания Трамп, в свою очередь, тоже оставила "короткую приветственную записку" Джилл Байден. Содержание записки не раскрывается. Но благодарственные письма персоналу Белого дома Мелания сама писать не стала, а отдала эту задачу на аутсорсинг, отмечает канал.

Избранный президент США Джо Байден в среду будет приведен к присяге в ходе церемонии инаугурации на Капитолийском холме в Вашингтоне. Он станет 46-м американским президентом. Вице-президентом будет провозглашена Камала Харрис, которая до недавних пор была сенатором.

Теги: #сша #трамп #байден
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