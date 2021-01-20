Политика

17:07 20.01.2021

"Евросолидарность" требует вернуть льготную оплату до 100 кВт /ч, восстановить надлежащую работу АЭС и запретить импорт э/э из РФ

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"Евросолидарность" требует вернуть льготную оплату до 100 кВт /ч, восстановить надлежащую работу АЭС и запретить импорт э/э из РФ

Фракция "Европейская солидарность" внесла в Верховной Раде проект постановления с требованием к правительству вернуть льготную норму оплаты использования до 100кВт/ч. электроэнергии, а также запретить импорт электроэнергии из России и Беларуси.

"Кабинет министров должен неотложно вернуть льготный тариф в 90 копеек за киловатт на первые 100 киловатт/ч электроэнергии, действовавший в период президентства Порошенко, для всего населения Украины, в том числе в сельской местности", - цитирует пресс-служба "Евросолидарности" сопредседателя фракции Артура Герасимова.

Отмечается, что в партии разработали комплекс неотложных мер, которые должны принять компетентные органы государственной власти с целью защиты национальных интересов, защиты малообеспеченных слоев населения, стабилизации работы энергетической системы Украины.

В частности, Герасимов считает, что команда президента Владимира Зеленского "загнала украинцев в энергетический кризис посреди зимы, полностью провалив подготовку к отопительному сезону".

Он подчеркнул , что такая ситуация с топливом произошла впервые за годы независимости, при этом у Зеленского существенно увеличили тарифы для уязвимых слоев населения и забрали у них субсидии.

"Прежде всего, мы внесли законопроект о повышении объема субсидий для защиты наиболее уязвимых слоев населения", - напомнил Герасимов.

Также во фракции отмечают, что необходимо восстановить надлежащую работу украинских атомных станций для обеспечения менее 55% объема атомной электроэнергии в энергетическом балансе.

Помимо запрета импорта э/э из России и Беларуси, в "Евросолидарности" отметили необходимость для Государственной аудиторской службы Украины провести аудит и проверку деятельности ПАО "Центрэнерго", поставщиков угля, государственных шахт, а также ценообразования.

"Энергетический кризис и угроза энергетической независимости Украины - это не только приговор некомпетентности власти Зеленского, но и экзамен для парламента, который должен доказать способность защищать национальные интересы государства и украинский. Ситуация критическая, поэтому требуем от власти срочных действий по защите людей ", - резюмировал Герасимов.

Теги: #евросолидарность #тарифы
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