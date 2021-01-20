Политика

14:47 20.01.2021

Делегация Рады инициирует создание "Крымской платформы" на площадке ПАСЕ - Мезенцева

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Делегация Рады инициирует создание "Крымской платформы" на площадке ПАСЕ - Мезенцева

Глава постоянной делегации Верховной Рады в Парламентской ассамблее Совета Европы (ПАСЕ) Мария Мезенцева (фракция "Слуга народа") анонсировала создание неформальной "Крымской платформы" на площадке ПАСЕ.

"В новой стратегии нашей делегации … инициатива о неформальной платформе поддержки темы Крыма и прав человека, что является одним из форпостов деятельности ПАСЕ. Неформальная платформа поддержки Украины уже основана, как "Крымская платформа". Такое же название она будет иметь и на площадках ПАСЕ. И мы будем… об этой инициативе информировать потенциальных партнеров - депутатов ПАСЕ, чтобы они к этой платформе присоединялись", - сказала Мезенцева на онлайн -"круглом столе" "Ситуация с правами человека в оккупированном Крыму накануне зимней сессии ПАСЕ" в среду.

По словам народного депутата, новая платформа на площадке ПАСЕ будет работать параллельно с уже существующей тематической платформой "Балтик-плюс".

"Мы с коллегами подумали, что Крым, соблюдение прав человека и ситуацию на полуострове мы должны выделить в другое измерение и активно работать по этому треку", - отметила народный депутат.

Мезенцева подчеркнула, что ситуация с правами человека на Крымском полуострове ухудшается, чему, в том числе, способствует и пандемия Covid-19 и о чем постоянная делегация Верховной Рады проинформирует еще раз ПАСЕ.

Как сообщалось, ранее Мезенцева высказывалась за привлечение к "Крымской платформе" представителей ПАСЕ. "У нас есть определенное мнение, что Крымская платформа должна распространиться также на ПАСЕ", - сказала Мезенцева агентству "Интерфакс-Украина".

Она подчеркнула, что крымский вопрос остается острым и актуальным и не снимается с повестки дня украинской делегации в ПАСЕ, "так же как и война на Донбассе".

Зимняя сессия ПАСЕ состоится 25-28 января в гибридном формате (он-лайн и очно) в Страсбурге.

Теги: #крым #пасе #мезенцева
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