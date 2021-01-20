Политика

13:17 20.01.2021

Байден подпишет указ о возвращении США в Парижское соглашение по климату

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Байден подпишет указ о возвращении США в Парижское соглашение по климату

 Избранный президент США Джо Байден в среду после вступления в должность главы государства подпишет документ о возвращении Соединенных Штатов в Парижское соглашение по климату, следует из плана на день, опубликованного на сайте Байдена-Харрис.

"Избранный президент подпишет документ о присоединении к Парижскому соглашению", - говорится в сообщении.

Отмечается, что документ будет представлен в ООН в среду и через 30 дней США официально станут частью соглашения.

Трамп в 2017 году объявил о выходе США из Парижского соглашения по климату, что вызвало критику международного сообщества. Парижское соглашение обязывало США к 2025 году сократить выбросы парниковых газов на 26-28% по сравнению с уровнем 2005 года.

Согласно условиям соглашения, официально отказаться от него можно было лишь 4 ноября 2019 года.

Теги: #климат #сша #байден
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