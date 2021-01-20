Кабмин рассмотрит заявление нардепа Скичко о назначении его главой Черкасской обладминистрации в среду - Качура

Кабинет министров рассмотрит заявление народного депутата фракции "Слуга народа" Александра Скичко о назначении его главой Черкасской областной государственной администрации, сообщает народный депутат Александр Качура.

"Александр Скичко написал заявление о назначении его губернатором (главой - ИФ) Черкасской области", - написал Качура в своем Телеграмм-канале в среду.

Он сообщил, что Кабинет министров на заседании в среду рассмотрит его заявление.

Скичко избран в Верховную Раду по мажоритарному избирательному округу №197 в Черкасской области.