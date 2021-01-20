Политика

09:07 20.01.2021

Байден согласен, что "Северный поток 2" - плохая идея - кандидат на пост госсекретаря Блинкен

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Байден согласен, что "Северный поток 2" - плохая идея - кандидат на пост госсекретаря Блинкен

Избранный президент США Джо Байден выступает против проекта газопровода "Северный поток 2", заявил кандидат на пост госсекретаря Тони Блинкен.

"Избранный президент согласен, что этот проект - плохая идея", - сказал он на слушаниях в сенате.

При этом он допустил, что помешать реализации проекта не удастся.

"В идеальном мире, а наш мир, вероятно, не идеален, мы бы быстро обратились к нашим союзникам, чтобы убедить их прекратить проект. Если же нам это не удастся сделать, то мы можем воспользоваться имеющимися инструментами, в частности теми, которые вы разработали (санкции - ИФ)", - заявил Блинкен сенаторам.

Вместе с тем, он отметил, что сначала ему нужно будет детально изучить то, какие санкции можно вводить в соответствии с принятыми Конгрессом мерами.

При этом сенатор-республиканец Тед Круз напомнил кандидату в госсекретари, что администрация США по закону обязана вводить санкции по "Северному потоку 2", получившие одобрение Конгресса.

Также сенатор подчеркнул, что эти санкции были одобрены при поддержке конгрессменов от обеих партий.

Тед Круз - один из наиболее активных сторонников в конгрессе введения жестких санкций против "Северного потока 2".

Теги: #северный_поток #сша #байден
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