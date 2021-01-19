Политика

15:03 19.01.2021

Рада может принять закон о референдуме 26-27 января – Корниенко

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Рада может принять закон о референдуме 26-27 января – Корниенко

Верховная Рада может 26-27 января принять во втором чтении и в целом законопроект №3612 о народовластии через референдум, сообщил первый заместитель главы парламентской фракции "Слуга народа", лидер одноименной партии Александр Корниенко.

"Я бы поделил на несколько важных блоков (законопроекты, которые Рада планирует рассмотреть 26-29 января – ИФ). Первый блок – это и наше программное обещание, и то, за что мы много боролись, – это народовластие, и тот самый закон о референдуме, который уже почти полгода обрабатывался, согласован со всеми международными институциями, украинскими экспертами. Он будет на этой неделе в повестке дня. Кажется, прямо во вторник. То есть, думаю, во вторник-среду (26-27 января – ИФ) мы сможем проголосовать законопроект о референдуме и открыть возможность для всеукраинских референдумов", – сказал Корниенко в эфире телеканала "Украина 24".

Верховная Рада приняла в первом чтении президентский законопроект №3612 о народовластии через всеукраинский референдум 18 июня 2020 года.

 

Теги: #референдум #рада #закон
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