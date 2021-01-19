Политика

11:52 19.01.2021

Агрессия РФ против Украины остается среди приоритетов председательства Швеции в ОБСЕ в 2021 году – Кулеба

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Агрессия РФ против Украины остается среди приоритетов председательства Швеции в ОБСЕ в 2021 году – Кулеба

Визит действующего председателя ОБСЕ, министра иностранных дел Швеции Анн Линде в Украину свидетельствует, что агрессия РФ против Украины остается среди приоритетов председательства Швеции в ОБСЕ в 2021г, заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.

"Рад приветствовать в Киеве министра иностранных дел Швеции Анн Линде. Это ее первый зарубежный визит в качестве председательствующей в ОБСЕ. Четкий сигнал, что основная угроза европейской безопасности, вызванная агрессией РФ против Украины, остается среди приоритетов председательства Швеции в ОБСЕ в 2021г", - написал Кулеба в Twitter во вторник.

В то же время Линде сообщила, что уже провела в Киеве подробные беседы со специальным представителем ОБСЕ в Трехсторонней контактной группе Хайди Грау, главой Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ в Украине Халитом Чевиком, координатором программы ОБСЕ в Украине Хенриком Вилладсеном.

 

Теги: #швеция #кулеба #обсе
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