Политика

03:39 19.01.2021

Трамп снимает ограничения на въезд в США из Европы, Великобритании и Бразилии

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Трамп снимает ограничения на въезд в США из Европы, Великобритании и Бразилии

Президент США Дональд Трамп подписал указ, снимающий ограничения для путешественников из большей части Европы, Великобритании и Бразилии, введенные в прошлом году, чтобы замедлить распространение COVID-19.

Трамп издал указ, отменяющий ограничения на поездки в CША из Великобритании, Ирландии, Бразилии и стран Европы, входящих в Шенгенскую зону. Указ вступает в силу 26 января.

"Понимая, что характер угрозы, исходящей от COVID-19, будет меняться с течением времени, я поручил министру здравоохранения и социальных служб дать мне рекомендации относительно того, следует ли продолжать, изменять или прекращать ограничения, которые я ранее ввел. (...) Соответственно, министр рекомендовал мне снять ограничения, применимые к Шенгенской зоне, Соединенному Королевству, Республике Ирландия и Федеративной Республике Бразилия, оставив в силе ограничения, применимые к Китайской Народной Республике и Исламской Республике Иран", - говорится в указе Трампа, опубликованном Белым домом.

Тем временем Джен Псаки, представитель избранного президента Джо Байдена, заявила, что сейчас не время снимать ограничения.

"По совету нашей команды по здравоохранению администрация не намерена снимать эти ограничения с 26 января. Напротив, мы планируем усилить меры общественного здравоохранения в международных поездках, чтобы еще больше сократить распространение COVID-19", - написала Псаки в своем твиттере.

По ее мнению, в связи с "обострением пандемии и появлением более заразных вариантов по всему миру сейчас не время снимать ограничения на международные поездки".

Байден вступает в должность в среду 20 января и сможет пересмотреть указ Трампа.

Теги: #сша #трамп #ограничения #байден
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