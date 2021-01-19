Политика

01:51 19.01.2021

Жовква: Годовые программы "Украина-НАТО" фактически соответствуют формату ПДЧ

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Жовква: Годовые программы "Украина-НАТО" фактически соответствуют формату ПДЧ

Выполняемые Украиной годовые национальные программы "Украина-НАТО" фактически соответствуют формату Плана действий по членству в Альянсе, заявил заместитель руководителя Офиса Президента Игорь Жовква.

"Сейчас такая процедура. Но, опять же, еще раз всех призываю не концентрироваться на этих трех волшебных буквах. Я открою большой секрет: те годовые национальные программы (ГНП) Украина - НАТО, мы выполняем, в частности в этом году, и уже, кстати, готовим программу на 2021, фактически является в формате ПДЧ. Если их почитать, то это те же РНП, которые выполняли страны в форматах имплементации ПДЧ. При отсутствии этих волшебных трех букв остальное мы все делаем в практическом смысле этого слова", - сказал Жовква в интервью ТСН.

 По его словам, такие прецеденты были до 1999 года, когда страны вступали в НАТО без ПДЧ. Кроме того, на саммите Альянса осенью могут принять решение об отмене института ПДЧ, и, соответственно, тогда он не будет нужен для поступления.

Жовква отметил, что продолжается реформирование ВСУ, сектора безопасности, происходит совместимость подразделений, участие Украины во всех миротворческих миссиях Альянса, а в прошлом году Украина присоединилась к партнерству расширенных возможностей НАТО.

"Это дает нам много новых возможностей еще ближе подойти к стандартам НАТО. Поэтому Украина инициировала свое видение партнерства расширенных возможностей. Будем стараться очень быстро получить реакцию и начать практическую реализацию. Это более важно, а ПДЧ придет", - убежден заместитель главы Офиса президента.

Теги: #пдч #украина #программы #нато
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