Политика

21:36 18.01.2021

Совет ЕС: дискуссия о сертификатах вакцинации еще только в самом начале

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Совет ЕС: дискуссия о сертификатах вакцинации еще только в самом начале

Пока нет условий для введения сертификатов вакцинации против коронавирусной инфекции, этот вопрос требует глубокого обсуждения на уровне Евросоюза, заявила госсекретарь по европейским делам председательствующей в Совете ЕС Португалии Ана Паула Закариаш.

"Есть целый ряд неопределенностей, которые предстоит выяснить. Мы не знаем, как вирус мутирует, мы не знаем, каков уровень эффективности вакцин. В настоящий момент кажется, что с вакцинами всё идет хорошо, и мы надеемся, что достигнем хороших результатов благодаря вакцинации. Но что касается сертификатов, дебаты о них должны продолжаться", - сказала Закариаш в понедельник на пресс-конференции по итогам неформального видеосовещания министров стран ЕС по европейским делам.

"Сертификаты, действительно, могут доказать, что вы вакцинированы, но затем встает такой вопрос: что делать с этим доказательством? Для чего оно служит? У вас есть сертификат, это означает, что вы вакцинированы. И это всё. То есть надо решить, что позволит вам делать этот сертификат вакцинации. И будет ли этот сертификат признаваться на европейском уровне", - продолжила португальский госсекретарь.

По ее словам, есть еще целая серия вопросов, которые надо продолжать обсуждать. Она подчеркнула важность сохранения свободы передвижения людей и функционирования Шенгенской зоны. Для свободного передвижения граждан нужно, полагает Закариаш, прежде всего, взаимное признание тестов. "И, может, в будущем, когда у нас будет сертификат вакцинации, он, может быть, тоже окажется полезным для этой цели", - предположила госсекретарь.

"То, как будет выдаваться сертификат, и его признание - все это еще остается предметом дискуссии... Остается еще немало вопросов для обсуждения по данной теме, чтобы учесть все аспекты, на которые указывают государства-члены: например, конфиденциальность данных, возможные неравенства, которые может создать такой процесс (выдачи сертификатов - ИФ). Мы действительно только в самом начале этой дискуссии", - убеждена Закариаш.

Участвовавший в пресс-конференции заместитель председателя Еврокомиссии Марош Шефчович считает на данный момент наиболее важным и полезным направлением работы сбор и накапливание данных, чтобы на их основе оценить эффективность вакцин и процесса вакцинации. Для этого нужно, чтобы все соответствующие данные собирались в цифровом виде с соблюдением их конфиденциальности и чтобы Европейское агентство лекарственных средств и Европейский центр профилактики и контроля заболеваний могли воспользоваться ими для проведения адекватных исследований.

"И уже после этого встанет вопрос, с какой целью использовать сертификаты вакцинации", - сказал еврокомиссар.

Он пояснил, что вакцинация должна происходить на добровольной основе, будут люди, которые не смогут вакцинироваться по медицинским причинам, будут другие, которые не захотят вакцинироваться. "И, как следствие, мы должны окружить себя всеми необходимыми предосторожностями, чтобы не создать базу для дискриминационного подхода и не ограничить права тех, кто не хочет или не может вакцинироваться. Но об этом поговорим позже", - продолжил Шефчович.

"Может быть, для путешествий электронный сертификат вакцинации будет необходим. Вернее, надо будет предъявлять либо сертификат вакцинации, либо отрицательный тест ПЦР. Но это вопросы на завтра. Сейчас мы должны убедиться в наличии всех необходимых данных, которые можно использовать в медицинских целях. А вопрос о сертификатах будет подробно обсуждаться позднее. И на данный момент мы должны быть уверены, что имеем технические возможности, необходимую платформу для обработки такого типа данных", - отметил зампред Еврокомиссии.

Он настаивал, что дискуссия о предназначении таких сертификатов должна продолжаться и ее стартовым постулатом, предварительным условием должна быть гарантия равного и справедливого отношения ко всем гражданам.

Теги: #ес #прививки #сертификаты
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