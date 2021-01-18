Политика

19:00 18.01.2021

Жовква назвал основные приоритеты сотрудничества Украины с администрацией Байдена

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Жовква назвал основные приоритеты сотрудничества Украины с администрацией Байдена

Среди приоритетов в отношениях с администрацией нового президента США Джо Байдена будет поддержка территориальной целостности и возвращения временно оккупированных территорий Украины, активизация экономического сотрудничества и борьба с коррупцией, заявил заместитель руководителя Офиса президента Украины Игорь Жовква.

"Прежде всего, это поддержка США суверенитета и территориальной целостности Украины и, в частности, военная помощь. Этот вопрос был важным для Украины при всех администрациях США. И в очередном оборонном бюджете предусмотрены те же объемы военной помощи, и, что очень важно, увеличено финансирование поставки летального вооружения Украины. Безусловно, мы исходим из того, что этот вопрос останется приоритетом и для новой администрации США", - сказал Жовква в интервью "ТСН", опубликованном в понедельник.

Он отметил, что еще одним приоритетом является активное привлечение Соединенных Штатов к процессу урегулирования ситуации на Донбассе и деоккупации Крыма.

"Мы можем говорить о форматах этого привлечения, определения возможных определенных должностей и т.п., но полностью можно сказать, что этот вопрос точно будет сейчас на радаре новой администрации. Нет оснований в этом сомневаться", - убежден Жовква.

По мнению замруководителя ОПУ, одним из приоритетов повестки дня двусторонних отношений Украины и США должен оставаться экономический блок.

"Нам нужно, несмотря на пандемию COVID-19, наращивать товарооборот. Должны продолжать реализовывать уже существующие проекты. Важно, чтобы энергетическая независимость Украины также обеспечивалась со стороны США. Аграрная сфера - традиционная для наших отношений. Новые сферы, например IT, искусственный интеллект - можно об этом говорить", - отметил Жовква.

Заместитель руководителя ОПУ считает, что не менее важным приоритетом в отношениях с США является тема борьбы с коррупцией.

"Здесь мы точно будем союзниками президента Байдена в осуществлении антикоррупционных мер в Украине. Президент (Украины Владимир - ИФ) Зеленский здесь абсолютно лучший собеседник для президента США, если речь идет об Украине", - отметил он.

Жовква добавил, что Украина готовит стратегический документ, некую "дорожную карту" отношений с США.

Он также сообщил, что на инаугурации нового президента США Украина официально будет представлена на уровне посла.

 

Теги: #сша #жовква #байден
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