Политика

17:48 18.01.2021

В Евросоюзе пообещали обеспечить Молдову вакциной от COVID-19

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В Евросоюзе пообещали обеспечить Молдову вакциной от COVID-19

Верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель заявил, что Евросоюз обеспечит вакциной от COVID-19 стран-соседей, в том числе и Молдову.

Боррель в ходе состоявшейся в понедельник в Брюсселе встречи с президентом Молдовы Майей Санду заверил ее в "приверженности Евросоюза делу обеспечения вакцинами против коронавируса всех стран, в том числе, которые находятся в непосредственном соседстве с ЕС", сообщила Европейская служба внешних связей ЕС.

В контексте проблем, связанных с пандемией коронавируса, Верховный представитель ЕС заявил о "твердой солидарности Евросоюза с Молдовой". Он напомнил, что "в дополнение к 108 млн евро, выделенных ЕС на поставку защитного оборудования, укрепление системы здравоохранения и поддержку социально-экономического восстановления, Молдова получила и 50 млн евро в качестве чрезвычайной макрофинансовой помощи от ЕС.

Боррель подтвердил "приверженность ЕС делу укрепления политической ассоциации и экономической интеграции с Молдовой, работе в тесном партнерстве на основе амбициозного Соглашения об ассоциации".

Согласно сообщению, обсуждалась также и ситуация в Приднестровском регионе. Верховный представитель подтвердил "приверженность ЕС мирному, всеобъемлющему и устойчивому процессу урегулирования в рамках процесса "5+2", отметил неизменную поддержку суверенитета и территориальной целостности Молдовы в рамках международно-признанных границ".

По итогам встречи, Санду сообщила в социальных сетях, что "обсуждались и пути более активного сотрудничества по вопросам национальной и региональной безопасности".

"Подчеркнула, что для Молдовы самой большой угрозой национальным интересам является коррупция, а реформа правосудия - единственный способ обеспечить долгосрочное благополучие и безопасность граждан", - написала Санду.

В понедельник бывший президент Молдавии Игорь Додон сообщил, что в ближайшее время в Молдову поступит несколько сот тысяч доз вакцины "Sputnik V". Он сообщил, что на прошлой неделе в ходе частного визита в Москву договорился об этом с заместителем главы администрации президента РФ Дмитрием Козаком.

Теги: #ес #вакцина #молдова
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