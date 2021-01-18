Не России решать, быть или нет Грузии и Украине в НАТО – Столтенберг

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг напоминил, что у России нет права решать, быть или не быть суверенным государствам Украине и Грузии членами организации Североатлантического договора.

"У России нет права даже пытаться вмешиваться, блокировать или останавливать членство суверенного государства в НАТО", - сказал он в понедельник, выступая по видеосвязи перед участниками конференции Парижской научной школы по вопросам иностранных дел.

В качестве примера Столтенберг привел свою собственную страну.

"На то время Советскому Союзу не нравилось, что мы хотим стать членом НАТО. Сталин четко заявил, что он хочет, чтобы Норвегия стояла в стороне от НАТО, но, к счастью, лидеры НАТО в Париже, Лондоне, Вашингтоне и везде сказали "нет". Норвегия, соседка России, имеет суверенное право решать свой собственный путь, они хотят быть членами, они соответствуют стандартам НАТО, и мы их приветствуем", - объяснил он.

Генсек подчеркнул, что для него лично ставить под вопрос право суверенного государства решать свое собственное будущее, это "почти провокация".

"Это как бы вновь принять (разделение мира на - ИФ) сферы влияния, это принять, что большие страны имеют своего рода влияние над соседями. Я не хочу жить в таком мире, потому что я родом из маленькой страны, которая соседствует с большой страной. Если мы примем, что большие страны могут решать, что могут или не могут делать малые соседи, тогда мы вернемся в старые времена. Мы не хотим такого мира. Мы хотим такой мир, который строится на правилах, на уважении для наций, независимо от размера вооруженных сил, экономик или чего угодно. Это – фундаментально, и если мы начнем в отношении этого искать компромиссы, то мы будем на очень опасном пути к месту, в котором мы не хотим оказаться", - объяснил Столтенберг свое видение.

В этой связи генсек заявил, что, если Грузия хочет быть членом НАТО, "не России это остановить".

"Будет или нет Грузия членом – это решать Грузии и союзникам, и только им. Потому что все остальное будет посягательством на суверенные права суверенного независимого государства». То, что они (РФ) сделали, нарушая территориальную целостность и независимость Грузии – неприемлемо. То же самое касается, конечно, и Украины: незаконная аннексия Крыма, дестабилизация Донбасса на востоке Украины нарушает фундаментальные принципы, благодаря которым мы создаем мирный и стабильный мир", - констатировал он.

При этом он отметил, что роль НАТО заключается в поддержке этих стран, помогая им в развитии возможностей, в проведении реформ, предоставляя обучение, присутствуя "в разных формах", как в Грузии, так и в Украине.

"Конечно, мы должны найти политическое решение разным конфликтам – Молдова, Нагорный Карабах. Конфликты разные, но главный месседж заключается в том, что мы должны уважать суверенитет и искать политическое решение, и НАТО поддерживает различные усилия по их поиску", - сказал Столтенберг.