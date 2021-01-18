Политика

14:30 18.01.2021

Кремль продолжает позорную практику наступления на права человека - МИД Украины о задержании Навального

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Кремль продолжает позорную практику наступления на права человека - МИД Украины о задержании Навального

В Министерстве иностранных дел Украины заявляют, что глубоко обеспокоены задержанием российского оппозиционного деятеля Алексея Навального.

"Расцениваем ситуацию вокруг Навального как продолжение Кремлем позорной практики наступления на права человека и подавление свободы слова", - говорится в комментарии МИД Украины, опубликованном в понедельник.

Во внешнеполитическом ведомстве Украины подчеркнули, что задержание и политически мотивированное преследование политических и общественных деятелей, представителей национальных меньшинств, журналистов, которое системно практикуется Кремлем, противоречит международным обязательствам РФ и соответствующим соглашениям в области прав человека, участником которых является Российская Федерация.

"Требуем от российских властей немедленно освободить всех политических заключенных, в том числе граждан Украины, которые незаконно удерживаются российскими властями. Призываем также международное сообщество принять более решительные действия для осуждения репрессивных практик власти РФ", - отметили в министерстве.

Прибывший 17 января вечером из Германии в РФ Навальный был задержан в аэропорту "Шереметьево" сотрудниками отдела розыска оперативного управления Федеральной службы исполнения наказаний сразу после прохождения паспортного контроля. По данным ФСИН, дальнейшую меру пресечения задержанному определит суд, а до решения суда он будет находиться под стражей.

Задержание Навального проводилось на основании вынесенного 29 декабря 2020 года постановления начальника УФСИН по Москве, в соответствии с которым осужденный был объявлен в розыск за систематические нарушения условий испытательного срока с предписанием о принятии мер к его задержанию при установлении местонахождения. Претензии к оппозиционеру связаны с нарушением им обязательств, наложенных приговором по так называемому "делу ИВ Роше".

В Германии Навальный проходил лечение и реабилитацию в течение почти пяти месяцев. 20 августа 2020 года ему стало плохо в полете из Томска в Москву, он был госпитализирован в коме в реанимацию омской больницы, а затем перевезен в клинику Charite в Берлине. Позднее он сам, медики и власти ФРГ заявили, что Навальный был отравлен нервнопаралитическим боевым веществом из группы "Новичок".

Российские власти отвергают обвинения в причастности к инциденту с оппозиционером. В РФ ведется доследственная проверка, уголовное дело пока не возбуждалось, поскольку правоохранительные органы РФ не видят для этого оснований.

Теги: #рф #навальный #мид
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