Представитель"Евросолидарности" побеждает на выборах в Борисполе - теризбирком

Представитель партии "Европейская солидарность" и депутат городского совета г.Борисполь Киевской области Владимир Борисенко набрал 28,41% голосов избирателей и побеждает на выборах городского головы по результатам подсчета голосов, говорится в "Сообщении об итогах и результатах голосования по выборам Бориспольского городского головы" территориальной избирательной комиссии, скан-копию которого опубликовали на сайте движения "Чесно".

Согласно тому же сообщению, ближайший конкурент Борисенко на выборах городского головы Борисполя, действующий секретарь Броварского горсовета Владислав Байчас, депутат от партии "Слуга народа", который баллотировался как самовыдвиженец, набрал 20,61% голосов избирателей. Представитель партии "Удар" Владимир Кондратенко получил на выборах 20,22% голосов, представитель Всеукраинского объединения "Свобода" Олег Верес – 10,67%.

"В Борисполе, как и в Новгороде-Северском, где, по предварительным подсчетам, побеждает представитель партии мэра Чернигова "Родной дом" действующий секретарь горсовета Людмила Ткаченко, не будет второго тура выборов, поскольку в этих громадах меньше 75 тысяч избирателей", - рассказали в движении "Чесно".

В г.Бровары Киевской области второй тур возможен, "но здесь, по предварительным подсчетам, экс-регионал Игорь Сапожко, который провел в совет своих людей от партии "Команда Игоря Сапожко-"Единство", может набрать более 50%", и в таком случае второго тура в громаде также не будет, отмечают в движении.

Согласно сообщению, во время выборов 17 января движение "Чесно" на участках фиксировало ряд случаев фотографирования бюллетеней, а в Броварах на одном из участков, где были представители движения, урны не имели необходимых печатей, была размещена скрытая агитация. Одна женщина отмечала избирателей, которые уже успели проголосовать. Полиция обнаружила признаки сетки. Также в городах фиксировалась как скрытая, так и обычная агитация, которая в день выборов запрещена.

Как сообщалось ранее, в воскресенье, 17 января, повторные выборы городского головы прошли в трех территориальных громадах. Также избирали депутатов Броварского городского совета.

По данным ЦИК, на 20:00 явка избирателей на повторных выборах городского головы в г.Борисполь составила 30,15%, в г.Бровары - 43,02%, а в г.Новгород-Северский - 41,48%.