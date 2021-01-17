Политика

15:25 17.01.2021

В Новгород-Северском на 13.00 проголосовала четверть избирателей - ЦИК

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В Новгород-Северском на 13.00 проголосовала четверть избирателей - ЦИК

Самая высокая явка избирателей на повторных выборах мэра в трех городах в это воскресенье зафиксирована в городе Новгород-Северский (Черниговская обл.), самая низкая - в Борисполе (Киевская обл.), сообщила Центральная избирательная комиссия.

"По состоянию на 13.00 явка в этих городах: Бровары - 20,30%, Борисполь - 13,05%, Новгород-Северский - 25,4%", - говорится в сообщении на странице ЦИК в соцсети Facebook.

В воскресенье, 17 января, в трех территориальных громадах проходят повторные выборы городского головы. Также избирают депутатов Броварского городского совета.

Теги: #явка #цик #выборы
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