В Новгород-Северском на 13.00 проголосовала четверть избирателей - ЦИК

Самая высокая явка избирателей на повторных выборах мэра в трех городах в это воскресенье зафиксирована в городе Новгород-Северский (Черниговская обл.), самая низкая - в Борисполе (Киевская обл.), сообщила Центральная избирательная комиссия.

"По состоянию на 13.00 явка в этих городах: Бровары - 20,30%, Борисполь - 13,05%, Новгород-Северский - 25,4%", - говорится в сообщении на странице ЦИК в соцсети Facebook.

В воскресенье, 17 января, в трех территориальных громадах проходят повторные выборы городского головы. Также избирают депутатов Броварского городского совета.