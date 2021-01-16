Политика

17:25 16.01.2021

Кравчук расценил заявление из ОРДЛО о передаче части удерживаемых Медведчуку как попытку РФ уклониться от выполнения обязательств

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Кравчук расценил заявление из ОРДЛО о передаче части удерживаемых Медведчуку как попытку РФ уклониться от выполнения обязательств

Глава украинской делегации в Трехсторонней контактной группе (ТКГ) Леонид Кравчук заявил, что передача части удерживаемых граждан Украины председателю политсовета партии "Оппозиционная платформа - За жизнь", народному депутату Виктору Медведчуку без участия уполномоченных государственных органов является нарушением международных договоренностей на высшем уровне.

"Я расцениваю заявления руководства марионеточных квазигосударственных образований и синхронизированные с ними действия господина Медведчука как очередную попытку уклониться от выполнения международных договоренностей на высшем государственном уровне и обязательств, которые взяла на себя РФ как сторона конфликта", - заявил Кравчук, сообщает пресс-служба украинской делегации в ТКГ в соцсети Facebook.

Он подчеркнул, что не может не приветствовать возвращение граждан Украины на территорию, подконтрольную правительству, однако как глава делегации должен заметить, что частные лица не имеют полномочий вмешиваться в вопросы межгосударственного и международного урегулирования вооруженных конфликтов.

"Мне трудно вспомнить прецедент, когда непризнанное юридическое лицо передает граждан государства определенному физическому лицу. Возвращение граждан Украины будет совершено согласно нормам международного права и украинского законодательства. Все переговоры и процедуры по возвращению удерживаемых российской стороной конфликта граждан Украины совершают уполномоченные государственные органы Украины в рамках политических соглашений, принятых в Нормандском формате", - заявил Кравчук.

В связи с этим передачу украинских граждан из ОРДЛО Медведчуку Кравчук расценивает как попытку уклонения от имеющихся договоренностей.

"Хочу напомнить, что к урегулированию конфликта может привести только последовательная работа в рамках Нормандского формата, а любые попытки уклониться от выполнения договоренностей не будут иметь ни успеха, ни поддержки у глав государств-партнеров и руководства международных организаций", - добавил Кравчук.

Ранее российские СМИ распространили информацию о том, что часть граждан Украины, удерживаемых в местах лишения свободы на территории ОРДЛО, будут в одностороннем порядке переданы украинской стороне "при посредничестве Виктора Медведчука". Представители так называемых "ЛНР" и "ДНР" в ТКГ Владислав Дейнего и Наталья Никанорова в совместном заявлении сообщили, что о передаче удерживаемых лиц Медведчук был уведомлен письмом 15 января.

 

Теги: #кравчук #ордло #медведчук
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