Председателем правящей партии "Грузинская мечта" избран Ираклий Кобахидзе

Делегаты съезда правящей партии "Грузинская мечта" в субботу избрали председателем партии Ираклия Кобахидзе, а также и новый состав политбюро.

Кобахидзе, выступая на съезде, заявил, что правящая партия может превратить Грузию в настоящее европейское государство.

Между тем, радикально настроенные несколько десятков членов неправительственных организаций попытались в субботу сорвать начало съезда "Грузинской мечта", заявляя, что правящая партия с фальсифицировала результаты парламентских выборов 31 октября 2020 года. Полицейские задержали 9 участников акции.

Прежний председатель партии, бывший премьер-министр Грузии Бидзина Иванишвили 11 января объявил о своей отставке с должности председателя "Грузинской мечты" и уходе из политики.

Кобахидзе является влиятельной фигурой в "Грузинской мечте", с 2016 по июнь 2019 года занимал пост председателя парламента Грузии, однако по собственному желанию ушел с должности из-за возникшей напряженной обстановки в Тбилиси в связи с инцидентом, связанным с российским депутатом, президентом Межпарламентской ассамблей православия Сергеем Гавриловым, когда несколько тысяч радикально настроенных представителей оппозиции попытались ворваться в парламент в знак протеста против визита в Грузию Гаврилова.