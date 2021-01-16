Партия Меркель ХДС проводит второй тур выборов председателя

Партия канцлера ФРГ Ангелы Меркель, Христианско-демократический союз (ХДС) проводит второй тур выборов председателя, сразу выбрать нового лидера не удалось, сообщил генеральный секретарь партии Пауль Зимьяк.

"Абсолютное большинство голосов не было достигнуто", - сказал он, оглашая результаты голосования на съезде.

В субботу партия проводит съезд, он проходит в режиме онлайн. Во втором туре участвуют два кандидата из трех, набравшие большинство голосов.

Всего кандидатов трое - глава международного комитета Бундестага Норберт Рёттген, бывший председатель фракции Фридрих Мерц, представляющий в традиционной христианской партии консервативное крыло, и премьер-министр федеральной земли Северный Рейн-Вестфалия Армин Лашет.

Из 992 проголосовавших делегатов за Лашета отдали голоса 380 человек, за Мерца - 385, за Рёттгена - 224.

Таким образом, во втором туре участвуют лишь Лашет и Мерц.