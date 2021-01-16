Политика

12:17 16.01.2021

Выборы в марте не смогут пройти в 10 тергромадах Донецкой и Луганской областей – власти

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Выборы в марте не смогут пройти в 10 тергромадах Донецкой и Луганской областей – власти

Из-за вооруженной агрессии России невозможно обеспечить стопроцентную безопасность граждан во время организации подготовки и проведения местных выборов 28 марта 2021 года на избирательных участках в 10 территориальных громадах Донецкой и Луганской областей.

Как сообщается на сайте Донецкой областной государственной администрации (ОГА), соответствующий протокол рабочего совещания подписал глава Донецкой ОГА Павел Кириленко. В совещании приняли участие глава Луганской ОГА Сергей Гайдай, врио командующего объединенных сил Виктор Ганущак, руководство Главного управления СБУ в Донецкой и Луганской областях и главных управлений Нацполиции двух областей.

В протоколе указано, что стопроцентную безопасность граждан невозможно обеспечить в:

- Светлодарской, Торецкой городских территориальных громадах Бахмутского района Донецкой области;

- Волновахской, Угледарской городских, Мирненской, Ольгинской сельских территориальных громадах Волновахского района Донецкой области;

- Сартанской сельской территориальной громаде Мариупольского района Донецкой области;

- Авдеевской, Марьинской городских, Очеретинской сельской территориальных громадах Покровского района Донецкой области;

- Горной, Лисичанской, Попаснянской, Северодонецкой городских территориальных громадах Северодонецкого района Луганской области;

- Счастьенской городской, Станично-Луганской, Широковской сельской, Нижнетеплинской сельской территориальных громадах Счастьенского района Луганской области.

Как сообщалось 5 янрваря, Центральная избирательная комиссия (ЦИК) обратилась к Донецкой и Луганской областным государственным администрациям - областным военно-гражданским администрациям (ОГА-ОВГА) относительно предоставления выводов о возможности организации подготовки и проведения первых местных выборов 28 марта 2021 года в отдельных территориальных громадах этих областей.

В перечень таких громад входят десять сельских, поселковых, городских территориальных громад Бахмутского, Волновахского, Мариупольского и Покровского районов Донецкой области и восемь - Северодонецкого и Счастьенского районов Луганской области.

В ЦИК напомнили, что 8 августа 2020 года на основании соответствующих выводов Донецкой и Луганской ОГА-ОВГА установили невозможность проведения первых выборов депутатов отдельных сельских, поселковых, городских советов Донецкой и Луганской областей и соответствующих сельских, поселковых, городских голов, определив их перечни. Вследствие этого первые местные выборы 25 октября 2020 года в указанных территориальных общинах не проводились, а избирательные права граждан не реализованы.

ЦИК пояснила, что в случае возможности организации подготовки и проведения в соответствии с Избирательным кодексом Украины местных выборов на отдельных территориях указанных областей в последнее воскресенье марта 2021 года Комиссия должна принять решение о назначении первых местных выборов 28 марта не позднее 17 января 2021 года.

Теги: #донбасс #выборы
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