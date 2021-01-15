Политика

19:41 15.01.2021

"Слуга народа" не будет посвящать специальное заседание фракции санкциям США против Дубинского - Арахамия

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"Слуга народа" не будет посвящать специальное заседание фракции санкциям США против Дубинского - Арахамия

Вопрос санкций Министерства финансов США против народного депутата Украины из фракции "Слуга народа" Александра Дубинского будет рассмотрен на ближайшем заседании фракции наряду с другими актуальными вопросами, заявил глава фракции Давид Арахамия.

"Вопрос, который касается господина Дубинского, может быть рассмотрен на ближайшем заседании фракции вместе с другими вопросами повестки дня. Но специально созывать по этому поводу внеочередное заседание мы не будем", - сказал Арахамия в комментарии агентству "Интерфакс-Украина" в пятницу.

При этом он отметил, что пока неизвестно, когда состоится заседание фракции.

Как сообщалось, в понедельник Вашингтон включил в санкционный список по Украине 11 физических лиц и организаций. Под санкции подпали семь граждан Украины, в частности, Дубинский, и четыре базирующихся, по данным Минфина США, в Украине организации. Эти меры введены против них, поскольку в Вашингтоне считают, что они вмешивались в избирательный процесс в США.

По сообщениям Минфина США, эти физлица связаны с народным депутатом Украины Андреем Деркачом, в отношении которого США ввели санкции в сентябре 2020 года "за попытки повлиять на президентские выборы в США 2020 года". Самого Деркача Минфин в пресс-релизе называет "российским агентом". Дубинский свою связь с Деркачом отрицает.

13 января советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк заявил, что президент страны Владимир Зеленский не будет реагировать на американские санкции против Дубинского.

Заместить главы фракции "Слуга народа" Евгения Кравчук сообщила, что во фракции намерены изучить ситуацию относительно внесения депутата Дубинского в санкционный список США. Сам Дубинский заявлял, что настаивает на немедленном проведении заседания фракции для рассмотрения его вопроса, "поскольку в СМИ и в социальных сетях нашими политическими оппонентами эта ситуация используется как предмет шантажа президента Украины и парламентского большинства, которое его поддерживает".

Теги: #санкции #слуга_народа
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