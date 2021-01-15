Власти Украины хотят вернуть страну в энергетическую зависимость от РФ – "Евросолидарность"

В партии "Европейская солидарность" назвали заявление временно исполняющего обязанности министра энергетики Украины Юрия Витренко о планах правительства возобновить экспорт газа из России доказательством намерений высшего политического руководства государства вернуть страну в энергетическую зависимость от РФ.

"Подтверждается версия, которую "Европейская солидарность" озвучила несколько дней назад в своем заявлении, что провокация с немотивированным повышением цены на газ ставила за цель обосновать возвращение Украины в газовую кабалу Кремля", – говорится в заявлении партии, обнародованном в пятницу.

В политсиле считают, что эти планы синхронизированы "с предложениями Бойко-Медведчука и находятся в русле инициативы Коломойского по стратегическому развороту Украины от Запада в сторону России".

"Все это поставили на повестку дня именно тогда, когда Газпром стремительно теряет позиции на европейском рынке, а Соединенные Штаты прилагают усилия, чтобы заблокировали строительство Северного потока. В этой критической ситуации украинская власть спешит (президенту РФ Владимиру - ИФ) Путину на помощь", – отмечают в партии.

В "Евросолидарности" назвали "красной линией" неприемлемость восстановления экспорта газа из России .

"Украина уже более пяти лет не покупает газ в России, и наша энергетическая независимость от агрессивной империи является одним из главных достижений прошлого десятилетия. Отступить от этого - значит капитулировать перед Россией", – подчеркнули в ведомстве.