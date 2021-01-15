Депутаты предлагают законом закрепить обязательную прямую видетрансляцию заседаний местных советов, парламента и комитетов

Группа народных депутатов из разных фракций зарегистрировали в Верховной Раде законопроект относительно обязательности видеотрансляции заседаний местных советов, Верховной Рады и комитетов.

Текст проекта закона № 4582 «О внесении изменений в некоторые законы Украины относительно усиления открытости работы органов местного самоуправления и Верховной Рады Украины» обнародован на сайте парламента.

Как отмечается в пояснительной записке, главной целью законопроекту является обеспечение гражданам возможности смотреть видеотрансляции заседаний местных советов, ВР и ее комитетов, в том числе в режиме реального времени.

Законопроект предусматривает внесение изменений в законы «О местном самоуправлении в Украине», «О комитетах Верховной Рады Украины» и «О регламенте Верховной Рады Украины».

В частности, закон «О местном самоуправлении в Украине» авторы документа предлагают дополнить нормами об обязательном видеотрансляцию всех пленарных заседаний местных советов, а также о размещении на официальном сайте совета протоколов и видеозаписей заседаний.

Кроме того, предлагается дополнить закон нормой о праве присутствующих на пленарных заседаниях и заседаниях постоянных комиссий местных советов осуществлять звукозапись, кино-, фото- и видеосъемку, трансляцию заседаний по радио и телевидению, онлайн-трансляцию в интернете или других сетях передачи данных таким образом, что не мешает проведению заседаний.

Согласно тексту законопроекта, соответствующие нормы смогут начать действовать через шесть месяцев после вступления его в силу.

Вместе с тем изменения в закон «О комитетах Верховной Рады Украины» предусматривают, что комитеты будут обязаны осуществлять прямую видеотрансляцию своих заседаний и слушаний, за исключением закрытых, на своих веб-страницах на официальном сайте ВР. При этом видеозаписи соответствующих трансляций будут хранится и размещаются в свободном доступе на сайте парламента бессрочно.

Изменения в регламент Рады предусматривают обязательную видеотрансляцию в интернете пленарных заседаний, заседаний комитетов, а также парламентских и комитетских слушаний (кроме закрытых), а также размещения на сайте парламента видеозаписей этих заседаний.

Как сообщалось, в марте 2020 года первый заместитель председателя ВР Руслан Стефанчук зарегистрировал законопроект №3250, которым предлагалось на время мероприятий, направленных на предупреждение возникновения и распространения острой респираторной болезни Covid-19, вызванной коронавирусом SARS-CoV-2, проводить заседания парламента в режиме видеоконференций. Однако законопроект на заседании парламента не рассматривался.

Позже, в начале мая, первый вице-спикер в своем блоге на сайте партии «Слуга народа» проинформировал, что намерен разработать новый законопроект о возможности проводить заседания ВР в режиме видеоконференций и ввести онлайн-голосование.

Кроме того, 30 марта Рада приняла закон "О внесении изменений в Закон Украины" О комитетах Верховной Рады Украины "(№3277), согласно которому заседания комитетов могут проводиться в режиме видеоконференции.