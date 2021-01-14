Мезенцева выступает за привлечение представителей ПАСЕ к "Крымской платформе"

Глава постоянной делегации Верховной Рады в Парламентской ассамблее совета Европы Мария Мезенцева (фракция "Слуга народа") высказывается за привлечение к "Крымской платформе" представителей ПАСЕ.

"У нас есть определенное мнение, что "Крымская платформа" должна распространиться также на ПАСЕ", - сказала Мезенцева агентству "Интерфакс-Украина".

Она подчеркнула, что крымский вопрос остается острым и актуальным и не снимается с повестки дня украинской делегации в ПАСЕ, "так же, как и война на Донбассе".

"Конечно, мы будем продолжать говорить о нарушении прав крымских татар и о том, что происходит в Крыму", - отметила Мезенцева.

По ее словам, в этом украинскую делегацию в ПАСЕ поддерживают не только члены группы "Балтик+", но и другие европейские коллеги.

Мезенцева сообщила, что на днях направила письмо в Страсбург (в ПАСЕ - ИФ) с заявкой о присутствии 12 делегатов от Украины на зимней сессии ПАСЕ 25-28 января, которая, как ожидается, пройдет в смешанном режиме.

Она подчеркнула, что очное присутствие украинских делегатов в Страсбурге подтвердит, что "мы продолжаем стратегию, информкомпанию, чтобы наши коллеги не забывали, что в Украине война продолжается уже больше семи лет" и что государство - агрессор - "Россия не выполнила почти ни одного своего обязательства согласно уставу Совета Европы".

По словам Мезенцевой, на предстоящей сессии ПАСЕ будут обсуждать "как раз обновление процедуры ответственности страны-члена, которая не выполняет свои обязательства или их нарушает".

Мезенцева напомнила, что среди вопросов повестки дня зимней сессии ПАСЕ и новейшие реалии, связанные с коронавирусом.

"Мы будем обсуждать вакцинацию, гуманность, вопросы этики", - рассказала народный депутат.

Она отметила, что украинская делегация продолжает работу по таким вопросам, как гендерное равенство и новый курс "зеленой Европы".

"Это - "зеленое соглашение", к которому Украина присоединяется параллельно со своими европейскими партнерами-друзьями, а не догоняет кого-то. Очень хочется, чтобы у нас вышло. К этому уже привлечены профильные комитеты украинского парламента - евроинтеграционный, экологический. Мы двигаемся пошагово в этом направлении", - сказала Мезенцева.

По ее словам, данный проект будет нуждаться в государственном финансировании и в этом вопросе "очень много зависит от парламентской поддержки и партнерства".

При этом глава постоянной делегации ВР в ПАСЕ допустила, что из-за ситуации с коронавирусом не только в Украине, но и в Европе, пока окончательно неизвестно, пройдет ли предстоящая сессии в смешанном формате, как планировалось.

"Может случиться так, что гибридная сессия будет отменена и все будет в онлайне", - отметила Мезенцева.