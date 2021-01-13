Политика

19:38 13.01.2021

"Батькивщина" инициирует снижения цены на газ для потребителей в три раза

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"Батькивщина" инициирует снижения цены на газ для потребителей в три раза

Импортный газ должен стоить для украинских потребителей не более 4 грн/куб м, а газ внутренней добычи - не более 2 грн/куб м, а объявленная правительством регулированная цена 6,99 грн/куб м является не скидкой, а повышением цены, заявил народный депутат фракции "Баткьивщина" Алексей Кучеренко.

"3,6 грн - это средняя цена газа, который находится сегодня в украинских хранилищах и принадлежит украинскому народу. Тогда возникает вопрос, почему нельзя эту сумму стоимость хранения и выйти на сумму, например 4 грн? И это могла бы быть такой цена импортного газа. По себестоимости газа собственной добычи, то там официальные статистические данные с учетом всех расходов говорят, что максимум - 1,5-2 гривни. Вот это цена украинского государственного газа, которого вполне достаточно для населения Украины и теплокоммунэнерго", - сказал Кучеренко во время брифинга по результатам прошедшего в Верховной Раде совещания по тарифам.

Как сообщается на сайте "Батькивщины", депутат отметил, что причиной тарифного и управленческого кризиса стали действия правительства, НАК "Нафтогаз Украины" и государственного регулятора НКРКЭКУ.

"Когда мы читаем отчеты о рекордной закачке газа - на сегодня на 25% в хранилищах больше газа, чем в прошлом году - так как может быть, что там газа больше, а нам с вами поднимают цену? Как так случилось, что НАК "Нафтогаз", структура, которая не добывает газ, не транспортирует газ, при этом у нее растет персонал за последний год в 1,2 раза?... 3,5 млрд грн составляет содержание этого ничтожного монополиста", - сказал депутат.

Кучеренко отметил, что позиция партии "Батькивщина" и ее лидера Юлии Тимошенко заключается в том, что только ликвидация НАК "Нафтогаз Украины" даст возможность выйти на конкурентный рынок, сделать систему ценообразования прозрачной, а цену на газ справедливой.

"Только в зале Верховной Рады будет трудно решить эту проблему, потому что правительство не предлагает вариантов комплексного решения, а в зале нет большинства для того, чтобы раз и навсегда комплексно решить тарифный вопрос. Именно поэтому Юлия Тимошенко и партия "Батькивщина" обратились к своим депутатам местных советов немедленно собирать сессии городских и областных советов, анализировать тарифы и обращаться к правительству, к Верховной Раде с требованием немедленно вводить адекватное государственное регулирование тарифов по всей территории Украины, потому что они просто вышли из-под контроля", - сказал Кучеренко.

Теги: #газ #батькивщина #цена
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