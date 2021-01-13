"Европейская солидарность" требует созвать внеочередное заседание Верховной Рады, чтобы увеличить объем субсидий на оплату ЖКУ

Фракция "Европейская солидарность" требует созвать внеочередное заседание Верховной Рады и внести изменения в государственный бюджет, увеличив на 7 млрд грн объем субсидий на оплату жидищно-коммунальных услуг.

"Несмотря на полный провал в борьбе с эпидемией коронавируса и хаотическое введение карантина, наши требования относительно увеличения расходов на субсидии и упрощения их получения останутся в силе. Даже если случится чудо и власть снизит тарифы до прежнего уровня, мы будем требовать принятия нашего законопроекта", - заявил сопредседатель фракции "Евросолидарность" Артур Герасимов после совещания с руководством парламента, правительства, депутатских фракций и групп, сообщает пресс-служба политсилы.

Герасимов подчеркнул, что изменения в бюджет позволят обезопасить украинцев от хаотических решений власти.

Он напомнил, что весной 2020 года 8.3 млрд субсидий были переданы в антиковидный фонд, который впоследствии был растрачен.

"И даже те урезанные субсидии, которые остались, не выплачиваются вовремя. К нам обращаются граждане, которым до сих пор не начислили субсидии за ноябрь-декабрь 2020 года", - сообщил Герасимов.

"Мы все помним, что, несмотря на обещания Зеленского об уменьшении тарифов в 2021 году, цена газа начала расти не на проценты, а в разы, в зависимости от поставщиков. Кроме этого почти в два раза для бедных выросла стоимость электроэнергии. Ибо сто киловатт, в которые пыталась уложиться любая бабушка, экономила, выключала свет, не смотрела телевизор - сегодня этой цены льготной нет", - констатировал Герасимов.

Он также подчеркнул, что при этом Украина снова начала импорт энергоносителей из России и Беларуси.

"Главное требование "Европейской Солидарности" к так называемым антикризисным решениям власти - ни при каких обстоятельствах не возвращать Украину на "газовую иглу" Кремля. Давайте не забывать - именно зависимость от дешевого российского газа была одной из причин, приведших к Харьковским соглашениям, к аннексии Крыма, к войне на Донбассе, из-за которой у нас более 13 тыс. убитых, миллионы переселенцев. Именно поэтому чрезвычайно важно сохранять ту сложную тарифную реформу правительств Арсения Яценюка и Владимира Гройсмана, которая проходила в 2014-2017 годах и которая позволила нам соскочить с "газовой иглы" Кремля", - подчеркнул Герасимов.

"Именно поэтому мы требуем и хотим подчеркнуть еще раз: незащищенные слои населения должны быть обеспечены субсидиями в достаточном объеме. "Европейская Солидарность" зарегистрировала и требует срочного принятия законопроекта о дополнительном выделении 7 млрд грн на субсидии для людей", - заявил он.