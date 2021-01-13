"Слуга народа" определится с кандидатурой Витренко на должность министра энергетики на заседании 25 января

Парламентская фракция "Слуга народа" на заседании 25 января определится, будет ли снова подавать кандидатуру Юрия Витренко на должность министра энергетики, сообщил первый заместитель главы фракции Александр Корниенко.

"У нас будет заседание фракции в начале недели. После снятия локдауна мы уже сможем это сделать 25 января. Мы определимся, будем ли мы снова подавать кандидатуру господина Витренко на эту должность", - сказал Корниенко на брифинге в среду в Киеве.

Он напомнил, что, согласно законодательству, подаёт кандидатуру на должность министра фракция "Слуга народа" по праву монобольшинства.

По словам Корниенко, пока фракция наблюдает за деятельностью Витренко на должности и.о. министра энергетики, "в частности, за его участием в истории со снижением тарифов, упорядочением тарифов, за его идеями, за его лидерством в этой непростой ситуации".

Как сообщалось, Кабинет министров Украины назначил бывшего исполнительного директора НАК "Нафтогаз Украины" Юрия Витренко первым заместителем министра энергетики 21 декабря 2020 года. Одновременно на него были возложены обязанности министра.

Перед этим Витренко, которому 17 декабря в Верховной Раде не хватило 40 голосов за назначение первым вице-премьером - министром энергетики Украины, подал декларацию как кандидат на должность заместителя министра энергетики.