Политика

18:26 13.01.2021

Ермак: Власть сделает все возможное для привлечения к ответственности виновных во вмешательстве в американские выборы

1 мин читать
Ермак: Власть сделает все возможное для привлечения к ответственности виновных во вмешательстве в американские выборы

Украинская власть сделает все возможное для привлечения к ответственности виновных во вмешательстве в президентские выборы в США независимо от их партийной принадлежности, заявляет глава Офиса президента Андрей Ермак.

"Для ясности - независимо от партийной принадлежности эта администрация сделает все, что в ее силах, чтобы привлечь к ответственности лиц, ответственных за вмешательство в выборы в США", - написал Ермак в своем микроблоге в соцсети Twitter.

Как сообщалось, 11 января Вашингтон включил в санкционный список по Украине 11 физических лиц и организаций. Под санкции подпали семь граждан Украины, в частности, народный депутат, член фракции партии "Слуга народа" Александр Дубинский, и четыре базирующихся, по данным Минфина США, в Украине организации. Эти меры введены против них, поскольку в Вашингтоне считают, что они вмешивались в выборный процесс в США.

По сообщениям Минфина США, эти физлица связаны с народным депутатом Украины Андреем Деркачом, в отношении которого США ввели санкции в сентябре 2020 года "за попытки повлиять на президентские выборы в США 2020 года". Самого Деркача Минфин в пресс-релизе называет "российским агентом".

Дубинский свою связь с Деркачом отрицает.

Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк сказал, что президент Украины Владимир Зеленский не будет реагировать на американские санкции против Дубинского.

Теги: #сша #ермак
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

12:37 13.01.2021
В США впервые за почти 70 лет по распоряжению федеральных властей казнили женщину

В США впервые за почти 70 лет по распоряжению федеральных властей казнили женщину

10:25 13.01.2021
Закрыто дело по факту возможной госизмены Кучмы и Ермака – СБУ

Закрыто дело по факту возможной госизмены Кучмы и Ермака – СБУ

08:35 13.01.2021
YouTube временно заблокировал канал Дональда Трампа

YouTube временно заблокировал канал Дональда Трампа

06:28 13.01.2021
Пенс не будет ссылаться на 25-ю поправку, чтобы отстранить Трампа от должности

Пенс не будет ссылаться на 25-ю поправку, чтобы отстранить Трампа от должности

03:36 13.01.2021
Администрация Байдена не разрушит стену на границе с Мексикой, полагает Трамп

Администрация Байдена не разрушит стену на границе с Мексикой, полагает Трамп

02:34 13.01.2021
Опубликован окончательный вариант резолюции об импичменте Трампа "за тяжкие преступления"

Опубликован окончательный вариант резолюции об импичменте Трампа "за тяжкие преступления"

00:57 13.01.2021
Китай и Россия нацелены на цепочку поставок вакцин против COVID-19

Китай и Россия нацелены на цепочку поставок вакцин против COVID-19

23:25 12.01.2021
Палата представителей США проголосует по импичменту Трампу

Палата представителей США проголосует по импичменту Трампу

22:45 12.01.2021
Трамп призывает уважать правоохранителей, пожелал американскому народу мира и исцеления

Трамп призывает уважать правоохранителей, пожелал американскому народу мира и исцеления

22:43 12.01.2021
Свобода слова в США под беспрецедентным ударом, считает Трамп

Свобода слова в США под беспрецедентным ударом, считает Трамп

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Разумков в среду созовет совещание со Шмыгалем и главами фракций по реформе энергорынка и тарифам – источник

Советники лидеров Нормандской четверки обсудили состояние выполнения соглашений, достигнутых в Париже в декабре 2019 г

Шмыгаль и Санду обсудили реализацию совместных проектов и активизацию сотрудничества между Украиной и Молдовой

Глава Офиса президента Украины на встрече в «нормандском формате» сосредоточен на вопросах безопасности - источник

Тимошенко раскритиковала повышение тарифов на жилкомуслуги

ПОСЛЕДНЕЕ

"Слуга народа" определится с кандидатурой Витренко на должность министра энергетики на заседании 25 января

ОПЗЖ зарегистрировала в Раде законопроект о снятии НДС с газа для населения

Рада планирует 26 января заслушать Шмыгаля по вопросу тарифов - Железняк

МИД Украины надеется, что в 2021 году завершатся переговоры, позволяющие подписать ЗСТ между странами ГУАМ

Разумков в среду созовет совещание со Шмыгалем и главами фракций по реформе энергорынка и тарифам – источник

Президент Эстонии поручила лидеру партии Реформ сформировать новое правительство

Жапаров побеждает с 79,27% голосов, окончательные итоги ЦИК Кыргызстана объявит до 24 января

Правительство Эстонии уйдет в отставку

Зеленский не будет реагировать на санкции США в отношении нардепа Дубинского

Ткаченко о предложении Степанова продлить карантин: Это станет решающим ударом по сфере культуры и креативным индустриям

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА