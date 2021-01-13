Ермак: Власть сделает все возможное для привлечения к ответственности виновных во вмешательстве в американские выборы

Украинская власть сделает все возможное для привлечения к ответственности виновных во вмешательстве в президентские выборы в США независимо от их партийной принадлежности, заявляет глава Офиса президента Андрей Ермак.

"Для ясности - независимо от партийной принадлежности эта администрация сделает все, что в ее силах, чтобы привлечь к ответственности лиц, ответственных за вмешательство в выборы в США", - написал Ермак в своем микроблоге в соцсети Twitter.

Как сообщалось, 11 января Вашингтон включил в санкционный список по Украине 11 физических лиц и организаций. Под санкции подпали семь граждан Украины, в частности, народный депутат, член фракции партии "Слуга народа" Александр Дубинский, и четыре базирующихся, по данным Минфина США, в Украине организации. Эти меры введены против них, поскольку в Вашингтоне считают, что они вмешивались в выборный процесс в США.

По сообщениям Минфина США, эти физлица связаны с народным депутатом Украины Андреем Деркачом, в отношении которого США ввели санкции в сентябре 2020 года "за попытки повлиять на президентские выборы в США 2020 года". Самого Деркача Минфин в пресс-релизе называет "российским агентом".

Дубинский свою связь с Деркачом отрицает.

Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк сказал, что президент Украины Владимир Зеленский не будет реагировать на американские санкции против Дубинского.