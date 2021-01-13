Политика

17:51 13.01.2021

Рада планирует 26 января заслушать Шмыгаля по вопросу тарифов - Железняк

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Рада планирует 26 января заслушать Шмыгаля по вопросу тарифов - Железняк

Верховная Рада планирует во время пленарного заседания 26 января заслушать премьер-министра Украины Дениса Шмыгаля по вопросу тарифов, сообщил заместитель главы фракции "Голос" Ярослав Железняк в своём Телеграм-канале.

"Первый пленарный день (26 января) нового года начнётся с заслушивания премьера по вопросу тарифов", - отметил парламентарий.

При этом он проинформировал, что 13 января спикер парламента Дмитрий Разумков собирал глав фракций и групп на совещание по вопросам тарифов, которое состоялось при участии премьер-министра Дениса Шмыгаля, и.о. министра энергетики Юрия Витренко и председателя правления НАК "Нафтогаз Украины" Андрея Коболева. По словам Железняка, детальная повестка дня заседания включала вопросы о цене на газ, цене на распределение газа и цене на электроэнергию.

"Премьер проинформировал про решение госрегулирования цен (price-cаp) на газ с февраля на период карантина (фактически до конца отопительного сезона до 120 дней). Вроде как даже надеются на поддержку МВФ в данном вопросе. Будет Витренко вести сегодня переговоры. Посмотрим, чем закончится. По электричеству: Правительство хочет дать механизм в виде монетизации субсидии вместо отменённой льготы. По увеличению денег на субсидии в бюджете 2021: Кабмин пока рассчитывает, что существующих 36 млрд грн будет достаточно", - уточнил депутат.

По словам нардепа, Кабмин не исключает повторное голосование за министра энергетики на ближайшей пленарной неделе.

"Всякие креативные варианты, которые звучали – внеочередное заседание Рады или принятие постановлений Рады про снижение тарифов – не рассматриваются", - добавил Железняк.

 

Теги: #шмыгаль #рада #тарифы
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