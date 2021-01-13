Разумков в среду созовет совещание со Шмыгалем и главами фракций по реформе энергорынка и тарифам – источник

Председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков планирует созвать в среду в 16:00 совещание при участии премьер-министра Дениса Шмыгаля и глав парламентских фракций и групп для продолжения консультаций по вопросам реформы энергетического рынка и повышения тарифов, сообщил агентству "Интерфакс-Украина" источник в Раде.

"Такое совещание планируется, на 16:00. Ожидается участие в нем премьер-министра Дениса Шмыгаля. Вероятно, будет обсуждаться создание некоей рабочей группы и возможные пути законодательного решения вопроса относительно тарифов", – отметил собеседник агентства.

Информацию о проведении такого совещания подтвердил "Интерфакс-Украина" и глава фракции "Голос" Ярослав Железняк.

"Планируется встреча с главой парламента. Но повестка дня и, тем более, ее детали пока что неизвестны", – отметил парламентарий.